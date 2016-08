Cómo evitar la caída del cabello

Más del 50 por ciento de los hombres sufre algún tipo de alopecia, según afirma Sergio Vaño, miembro de la Academia Española de Dermatología y Veneorología (AEDV). Y aunque famosos como Jason Statham dan fe del atractivo que esconde el look "afeitado al cero", no todo el mundo se lo toma tan bien. "A nivel médico, es un problema al que se le debe dar toda la importancia que tiene", señalan los especialistas, y subrayan que la caída del cabello es una de las mayores preocupaciones actuales.

Fotografía del actor Jason Statham publicada en su cuenta de Instagram.

El estrés, una mala alimentación o causas genéticas son algunos de los motivos que lo provocan. "La más frecuente es la androgénica", dice el Dr.Vaño, "que en el hombre se da a partir de la adolescencia". Sea cual sea tu caso, hoy existen tratamientos muy efectivos que ayudan a mantener la cabellera intacta o recuperarla. Desde la AEDV te da estas claves:

-Existen mas de 100 tipos diferentes de alopecia. Para seleccionar el mejor tratamiento es necesario un diagnóstico especifico.

-La causa más frecuente de la pérdida de cabello es la alopecia androgenética, de origen genético y hormonal. Aunque no puede prevenirse, sí es posible diagnosticarla de forma precoz.

-El tratamiento médico de la alopecia es efectivo para detener su avance e incluso conseguir una mejora de la densidad. Si bien, debe mantenerse durante muchos años y debe ser constante.

-El trasplante capilar es una técnica quirúrgica mínimamente invasiva, que permite recuperar densidad capilar de forma totalmente natural.

-En contra de lo que se piensa, utilizar gominas, lacas, champú o teñir el cabello no produce que se caiga más el pelo.

-Cortar el pelo demasiado tampoco hace que crezca más fuerte.

-Los tratamientos médicos para la alopecia son efectivos y muy seguros con un riesgo de efectos adversos mínimo.

-Tomar vitaminas puede mejorar el aspecto cosmético del pelo, pero no frenan ningún tipo de alopecia. Deben utilizarse como complemento al tratamiento médico, pero no es un sustitutivo.