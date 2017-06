Entender el colchón como pilar de nuestra salud

No somos conscientes de lo importante que es un colchón adecuado para nuestra salud, tenemos que tener en cuenta que el descanso es otro de los pilares fundamentales a cuidar para tener unos niveles óptimos de salud. El deporte, una dieta adecuada y un descanso adecuado son los tres pilares fundamentales que tenemos que respetar y hoy en día lo cierto es que cada vez hay mayor consideración por la realización de deporte en un nivel adecuado para nuestra salud y también en lo que a la alimentación se refiere, cada vez somos más conscientes de que necesitamos ingerir los alimentos adecuados para evitar problemas de salud, sin embargo, no prestamos toda la atención que deberíamos a la cuestión relacionada con el descanso.

Entender el descanso nocturno como el principal

El principal problema en este sentido surge cuando no se entiende el descanso nocturno como el principal. Mucha gente piensa en descansar como tumbarse en el sofá a ver una película, y no es así, el descanso adecuado es el que realizamos en nuestro colchón mientras dormimos, se trata del descanso principal y más importante que realizamos a lo largo de un día y es fundamental para que nuestro cuerpo se encuentre en las condiciones adecuadas.

En cuanto no tenemos el descanso nocturno adecuado lo comenzamos a notar, suele pasar en las noches de verano, cuando el calor es excesivo y no somos capaces de dormir adecuadamente, al día siguiente nuestro cuerpo se resiente y nos encontramos mal, sin fuerzas y con pocas ganas de trabajar o de realizar cualquier otro tipo de actividad. Es tan importante descansar adecuadamente, que si no somos capaces de realizarlo y comenzamos a sufrir períodos de insomnio, podremos incluso llegar a enfermar con graves consecuencias para nuestra salud que no son nada recomendables.

Los mejores colchones dentro de nuestras posibilidades

Es por lo mencionado anteriormente, por lo que siempre que podamos tenemos que escoger los mejores colchones de nuestras posibilidades. La tecnología y capacidades que nos ofrecen los colchones Sabicol Air son por ejemplo una de las mejores oportunidades que vamos a tener para encontrar un colchón que realmente nos permita descansar. Colchones como estos ofrecen múltiples elementos que nos van a permitir descansar adecuadamente, convirtiendo al descanso en ese tercer pilar que realmente necesitamos para tener una salud de hierro.

Elementos como que el colchón sea transpirable e higiénico son fundamentales, es importante destacar que no solo se trata de que el colchón sea cómodo, sino que también proporcione durante su uso unas garantías de higiene y transpiración que no conviertan al colchón en un foco de problemas de salud en sí mismo, por ello este tipo de tecnologías siempre son recomendables y debemos tratar de contar con ellas en nuestro colchón.