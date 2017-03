Elige al mejor profesional antes de pasar por una cirugía estética

Pasar por el quirófano no es ninguna tontería, eso ya lo sabemos todos. O al menos así debería ser. Sería genial que todo el mundo fuese consciente de la importancia que tiene recurrir únicamente a los mejores profesionales a la hora de decidirnos por una cirugía estética, sea la que sea.

Pero la realidad es que aún hoy hay muchos y muchas inconscientes que dejan algo tan importante y delicado como su salud en manos de cualquiera.

Aumento de pecho natural, la cirugía más demanda

A pesar de la innegable crisis que ha arrasado nuestro país, el número de operaciones de aumento de pecho no ha descendido de una forma significativa. De hecho, sigue siendo la operación de cirugía estética más demandada en España.

Además, sucede algo curioso: cada vez más se busca un pecho más natural. Hace unos años estábamos acostumbrados a ver unas cirugías de mama que eran completamente artificiales, con pechos que acababan teniendo forma redonda, de balón. Se busca ahora un pecho muchísimo más natural y estético, incluso con cierta forma de gota, que es la que adquiere el pecho cuando no está operado. Que sea discreto y que no se note demasiado a la vista.

Por eso, cuando buscamos este tipo de resultados y sobre todo profesionalidad, debemos acudir a un cirujano plástico especialista en aumento de mamas, a los mejores de este sector. Y es que estamos ante algo muy delicado que requiere de una gran experiencia, por lo que no hay que banalizarlo aunque ya esté muy extendido y asimilado en la sociedad.

Si buscas cirujano plastico Madrid, el Dr Fernández Blanco es uno de los mayores especialistas en aumento de mamas en Madrid, siendo pionero en cirugías secundarias, cambios de prótesis y reducción de pecho, así como extracción de biopolímeros de los labios.

El post operatorio es fundamental: puede marcar la diferencia

El Dr. Alfredo Fernández Blanco, destaca la importancia de una buena cicatrización y un adecuado seguimiento del paciente para lograr resultados naturales espectaculares tras una intervención de mamas. El proceso post operatorio es una de las claves para lograr dichos resultados, y muchas veces el paciente se olvida de esto al elegir un cirujano plástico.

Actualmente existen grandes clínicas que apuestan por ofrecer "tratamientos lowcost" que no incluyen un seguimiento post operatorio completo, o reducen el tiempo de hospitalización del paciente, aumentando los riesgos de manera innegable.

Las primeras horas tras una intervención son claves, pero también lo son los días y semanas siguientes. En la clínica del Dr Fernández Blanco por ejemplo, se incluyen sesiones de masaje para impedir la formación de cápsulas y reducir el riesgo de rechazo del cuerpo a la prótesis. Pequeños grandes detalles que marcan la diferencia en los resultados.

No hay más que ver las opiniones que se recogen en multitud de sitios web y foros sobre el Dr Fernández, que lleva más de 20 años operando, siendo más de 15.000 los pacientes que han pasado por sus manos. Estas cifras de infarto son las que nos permiten apostarlo todo a un gran profesional, sin miedo ni riesgos a que las cosas no salgan exactamente como habíamos previsto. No dejes tu salud en manos de cualquiera, recuérdalo.