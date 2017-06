Te lo contamos todo acerca de las dietas

Lo ideal es encontrar aquella que se adapte mejor a tu organismo y a tu estilo de vida, que contribuya con la pérdida de kilos pero por sobre todo, que te nutra y te beneficie, y, lo más importante: que no tenga efecto rebote.

En los últimos tiempos, y siempre en relación al peso ideal y la salud, se le da mucha relevancia a la ingesta de suplementos deportivos que pueden ayudar a mejorar en el rendimiento y el incremento de la recuperación después de un esfuerzo. Pero no son consumidos solamente por deportistas profesionales, ya que pueden ser muy efectivos para la pérdida de nutrientes (como electrolitos, carbohidratos y agua) o mejorar la composición corporal, en el caso de los quemadores de grasa o los potenciadores musculares.

Entre los suplementos más conocidos y estudiado en todo el mundo, se encuentra la creatina. La creatina es una molécula producida por nuestro propio cuerpo, que tiene varias funciones y entre ellas, la de producir energía. Si bien estas moléculas se encuentra en algunos alimentos -carne roja, en el salmón y el arenque, en los lácteos y en el huevo- consumirlo como un suplemento puede aumentar las reservas en el organismo y por consiguiente mejorar el rendimiento y el desempeño en general, mejorar la salud musculoesquelética y aportar beneficios potenciales para la salud cerebral.

La forma de suplemento más común es la creatina monohidrato y hasta ahora, la gran cantidad de investigaciones realizadas indican que es un suplemento seguro de consumir, sin efectos secundarios graves. Cuando estos se producen, son de menor importancia y suelen tratarse sólo de un pequeño malestar estomacal o de algunos cólicos, que se alivian inmediatamente reduciendo la dosis.

Pero volvamos al tema de las dietas para bajar peso : a continuación te comentamos los puntos principales de algunas de las más exitosas, como la Dieta 5:2, que está tan de moda en todo el mundo.

En esta dieta de ayuno intermitente tan popular, lo importante es considerar que se trata más bien de un patrón alimenticio y no tanto de una dieta en sí. Su nombre proviene del método en que se lleva a cabo: cinco días de la semana se toman como días “normales” de ingesta, mientras que en los otros dos se restringen calorías sólo a 500 o 600 cada día.

Como ves, se trata de una dieta bastante sencilla, pues sólo hay que elegir los dos días de la semana en que quieras restringir las calorías. El único requisito es que haya al menos un día sin ayuno entre los dos elegidos. Es muy importante tener en claro que los días en los que podemos comer “normalmente” no tenemos que hincharnos de comida basura, o hacer desmadres, porque no sólo estaríamos saboteando la dieta sino nuestra salud en general. Es fundamental en esta dieta no compensar los días de ayuno comiendo mucho más en los días de no ayuno.

¿Cuáles son los beneficios del ayuno intermitente? Los estudios indican que reducen significativamente los niveles de insulina, el asma, las alergias estacionales, las arritmias cardíacas, las inflamaciones y los sofocos menopáusicos. Esto sin contar con el hecho de que ayuda considerablemente a la pérdida de peso, pues contribuye a consumir menos calorías.

Lo que tienes que tener en cuenta para tus días de ayuno, es que lo mejor es que realices tres pequeñas comidas, repartiendo las calorías de manera inteligente. Por ejemplo, pueden consumir un buen desayuno, con alimentos ricos en fibra y proteínas, que te harán sentir satisfecho. En el almuerzo, un caldo o un smoothie pueden ser buenas opciones. Las verduras, en cantidad; recuerda que sólo te aportan nutrientes y que no te engordan. Y otro punto importante es el agua, fundamental no deshidratarse, así que a tomar mucha agua siempre y con más atención en los días de ayuno.

No te asustes si te sientes algo débil al principio, pues si no estás acostumbrado a ayunar, es algo normal. Pero si lo haces bien, procurando ingerir alimentos nutritivos, verás que en poco tiempo estarás acostumbrado. Lo más importante es, como dijimos al comienzo, que pruebes esta dieta y veas si va con tu estilo de vida y con tu organismo. Hay personas que están encantadas y otras, que no son capaces de tolerarla. Hay que encontrar el equilibrio para cada uno.