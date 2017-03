La camiseta con el mejor slogan del mundo

La industria textil y de la belleza también se hacen eco de esta reclamación. Encontramos en las pasarelas multitud de mensajes lanzados por los diseñadores que apoyan este nuevo movimiento feminista. La maison Dior con Maria Grazia Chiuri al frente, ha sido de las primeras con sus mensajes: “We should be all feminist”, impreso en algunos de sus looks para esta primavera y el Dior(R)evolution que se ve en sus boutiques.

El diseñador Prabal Gurung también, con una campaña dedicada a todas las mujeres inspiradoras de su colección de otoño 2017. Además, una parte de las ventas de sus camisetas con slogans que apoyan la causa femenina se donarán al centro de planificación familiar ACLU y a la Shikshya Foundation Nepal.

En el mundo de la moda siempre ha habido mujeres inspiradoras que han rechazado dogmas y reglas establecidas. Una de ellas ha sido la icónica Gabrielle (Coco) Chanel. La diseñadora francesa siempre una mujer fuerte que luchó por hacer realidad sus sueños y que siempre servirá de inspiración a las generaciones venideras.

“Decidí ser lo que querías ser, y es lo que soy”, afirmaba. En este mes en el que se celebra el Día de la Mujer Trabajadora nos sirve más que nunca de inspiración. Por eso mismo la firma de moda francesa ha creado una serie de videos donde se refleja cómo era esta personalidad tan influyente en la moda y en el corazón de las mujeres. El vídeo Gabrielle: una rebelde de corazón (www.insidechanel.com) desvela nuevas claves sobre la mujer que fue Gabrielle Chanel y las creaciones que han forjado su leyenda.

CUIDADOS DE BELLEZA AT WORK

“El trabajo, el estrés y la falta de sueño pueden provocar una piel seca, áspera y tirante”, afirma Helen Sung del equipo de innovación de productos de Kiehl´s. Son necesarios cuidados que ayuden a revitalizar, hidratar y calmar a la vez.

- Mascarilla calmante Caléndula & Aloe Soothing Hydration Masque de Kiehl´s. Lleva pétalos de caléndula recogidos a mano y aloe vera. Hidrata, calma y refresca en solo 5 minutos. Se utiliza 3 veces por semana y es un esímulo de energía instantánea para la piel tras un largo vuelo, un estresante día de trabajo o una noche sin dormir. (45€).



- Limpia el rostro al final del día.

- “Por cada 24 horas que no limpias el rostro, tu piel envejece 13 días”, aseguran desde la firma Olay. Limpia el cutis antes de acostarte, así retiras impurezas, células muertas, estimulas los tejidos y combates los signos de la edad y del estrés. Para hacerlo más en profundidad, usa un limpiador profesional con un cabezal que se adapte al contorno del rostro, incluso la zona T y la barbilla.

- Protege los ojos frente al ordenador.

- Estamos todo el tiempo conectados y mirando todo tipo de pantallas. La luz azul que desprenden los ordenadores, ipad o el móvil es nociva para la salud de nuestros ojos. Provoca fatiga y estrés visual y puede causar un envejecimiento ocular prematuro. Hazte con unas lentes oftalmológicas que tengan filtros para proteger los ojos de la luz azul-violeta. Algunas de las lentes que están en el mercado aseguran bloquear la luz azul – violeta en un 20 por ciento.