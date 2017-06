Los beneficios de los protectores solares con vitamina C

La vitamina C, también conocido como ácido ascórbico, es uno de los ingredientes que pueden ayudarnos y que se utiliza actualmente mucho en el mundo de la cosmética para reducir estos signos y que la piel luzca con mejor aspecto . Entre los grandes beneficios que proporciona la vitamina C se encuentra la gran capacidad sintetizadora del colágeno.

La vitamina C es fundamental para el cuidado y mantenimiento de la piel. Esta vitamina tiene 20 veces mayor potencia en nuestra piel que tomándola por vía oral, ya que al ser hidrosoluble, el exceso de vitamina C se va por la orina. Las cremas antioxidantes son una gran solución para la mejora de nuestra piel.

Existen ampollas que ayudan al descanso de la piel, lo que hace que se recupere la piel estresada y mejore el aspecto cada día. Esta es la opción más recomendable para las mujeres que son conscientes de que tienen las primeras arrugas y necesitan un tratamiento antiedad. Además son de gran ayuda contra la flacidez y el envejecimiento celular de la piel por la exposición solar.

Pero no solo es cuestión de tratar tu piel por el día, al anochecer tu piel también necesita vitamina C. No son pocas las mujeres que optan por tratar su piel antes de ir a dormir, limpiando y descongestionando la piel después de todo un día expuesta a la contaminación, el sol o el estrés. La piel también necesita renovarse por la noche.

En la cosmética, hay productos como C-Powder que contienen vitamina C pura en forma ácida, que es la que tiene un más alto poder antioxidantes al combatir eficazmente los radicales libres. El polvo en cuestión, al contacto con el agua se transforma en gel, con el que se puede renovar la cara de manera sencilla.

Además de eliminar los restos de células muertas y microorganismos en los poros, estimula la síntesis del colágeno y del ácido hialurónico, suavizando las arrugas y aportando firmeza a la vez que combate los signos de envejecimiento en las células de la piel.

El mercado ofrece muchos protectores solares, pero la mejor opción es tener un comportamiento lógico a la hora de exponerse al sol. Hay que evitar las horas centrales del día e incluso a la hora de comprar productos cosméticos, se deben comprar los que sean más indicados, donde aquellos que tienen vitamina C tienen una ligera ventaja y también nos protegen contra el sol.

Toma el sol, pero siempre con precaución.

En nuestra cultura estar bronceado es algo buscado, pero también debemos ser conscientes de las desventajas que tiene para nuestra piel, la cual envejece antes si abusamos de nuestra exposición al astro rey. Podemos encontrar un equilibrio y moderar nuestra exposición al sol, algo que combinado con los mejores productos cosméticos que tengan vitamina C, colaborarán a que la piel se mantenga en buenas condiciones, sin acusar los temidos efectos del envejecimiento.