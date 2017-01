Barritas proteicas, el suplemento deportivo favorito

Todos los deportistas consideran la recuperación como un punto clave después de realizar el entrenamiento diario. No sólo es imprescindible para prevenir lesiones, sino que además nos permite mantener un ritmo de entreno de manera segura y eficiente. Es por ello, que numerosos estudios demuestran que las barritas proteicas contienen todas las proteínas y carbohidratos que el cuerpo necesita si buscamos un estado óptimo de recuperación post entreno.

No obstante, es recomendable que, antes de decantarnos por comprar unas barritas u otras, deberíamos analizar el contenido de las mismas, ya que en muchos casos la fibra dietética o el azúcar se encuentra presente en porcentajes erróneos. Antes de consumir una barrita proteica, deberíamos verificar que contiene entre unos 5 u 8 gramos y que no contiene más de 20 gramos de azúcar, ya que en este caso no se estaría cumpliendo con el balance de ingredientes y nutrientes adecuado para nuestra recuperación.

Otro estudio realizado al respecto en esta materia es el llevado a cabo por las empresas Feebbo y My Fit Body. La primera, la empresa líder en España que realiza estudios de mercado online, y la segunda es la marca pionera en el mercado de nutrición deportiva. Ambas se han unido para llevar a cabo un estudio de mercado sobre los suplementos deportivos. En este estudio se han encuestado a 500 personas, con el objetivo de saber cuáles son aquellos productos que consideran más efectivos cuando se habla de suplementos deportivos.

Los resultados obtenidos deben analizarse con detalle, ya que un 44% de los encuestados consideran que las barritas proteicas es la manera más rápida, cómoda y efectiva de recargar los niveles glucógeno y regenerar la musculatura perdida durante el entrenamiento, aunque le siguen de muy cerca de las barritas energéticas y de los batidos de proteínas. En último lugar, se encuentran las pastillas y cápsulas, con tan sólo un 10% y un 7%, respectivamente, siendo estos los menos efectivos según los encuestados.

My Fit Body está formada por un gran número de profesionales relacionados con el mundo de la alimentación deportiva y profesionales deportistas de alto nivel. Diseñan productos deportivos que consiguen cubrir las necesidades de los deportistas, obteniendo los resultados esperados desde el primer momento y cubriendo con creces las expectativas puestas en sus productos. Todo esto se consigue estando cerca de las fábricas y siguiendo de cerca la investigación y desarrollo de los productos, estableciendo un compromiso con la satisfacción de los clientes y deportistas, centrándose en la calidad y eficacia del producto. Para contactar con el equipo de My Fit Body, puedes visitar su página web: www.myfitbody.eshttp://www.myfitbody.es/

Feebbo es la empresa líder en España en estudios de mercado online. Gracias al sistema de encuestas remuneradas y a su base de datos de usuarios validados, consiguen unos resultados en tiempo record de manera fiable y veraz. Son ya muchas las empresas que llevan confiando en los servicios prestados por Feebbo desde hace ya más de 5 años, lo que les ha permitido expandirse a Latinoamérica y Estados Unidos, esperando seguir ampliando su presencia a otros muchos países.