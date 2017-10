Acelerar tu metabolismo ayuda a perder peso y curar la gastritis

Hoy en día la preocupación de la sociedad por su imagen es más clara que nunca, y esto se traduce en un mayor número de personas intentando mejorar su condición física de forma que éstas se asemejen lo máximo posible a lo que en la actualidad se conoce como un cuerpo diez. Ya sea para optar a un cuerpo mucho más sano o por pura estética, tanto hombres como mujeres se apuntan al gimnasio y hacen dietas para bajar de peso.

Por qué es tan importante cambiar nuestros hábitos alimenticios

La mayoría de sujetos que buscan una complexión más atlética focalizan sus esfuerzos en el entrenamiento físico, sin saber que, aunque efectivo, los resultados ofrecidos por éste no serán tan evidentes como si lo acompañásemos con una alimentación mucho más sana y cuidada. De hecho, los resultados de entre entrenamiento puede que no se hagan visibles hasta que precisamente comencemos a realizar cambios en nuestra dieta habitual. Las dietas para bajar de peso son ideales para personas que necesiten perder grasa y a su vez busquen potenciar los resultados de su entrenamiento para no desmotivarse en el proceso.

Muchos dietistas prefieren aconsejar a sus clientes bajar poco a poco de peso y de forma prolongada en el tiempo frente a perder peso rápidamente, aunque ambas posibilidades están ahí, y son igualmente efectivas si se abordan con la precaución y la preparación debidas.

Menú estándar dieta para perder peso:

Desayuno: Queso fresco sin grasas, rebanadas de pan integral con tomate, jamón, etc. Una pieza de fruta, yogures, cereales integrales... Las posibilidades son muchas para esta comida, que te proporcionará las energías que necesitas como para empezar el día.

A mitad de mañana: Pieza de fruta, sándwich de pavo, yogurt, barrita energética de pocas calorías...

Almuerzo: Algo de hidratos, bastantes proteínas y sobre todo cuanto menos cantidad de grasas, mejor. Las ensaladas variadas, las espinacas con garbanzos, pescados al horno, el famoso arroz con pollo y una gran variedad de platos sanos pueden servir.

Merienda: Muchos deportistas incluyen un pequeño snack para este momento, aunque bien suelen servir los alimentos del desayuno.

Cena: Carnes a la plancha o al horno, patatas cocidas (nunca fritas), guarniciones de verduras y pescado...

Las cinco comidas suelen ser innegociables, y sus dos funciones principales son las de hacer que nunca te quedes con hambre por culpa de estar a dieta y que además puedas mantener tu metabolismo activo y acelerado para que los efectos de la dieta así como la quema de grasas se vean aumentados.

Potencia los resultados de tu dieta y mejora tu condición interna acelerando tu metabolismo.

Nuestro metabolismo mantiene activos y gestiona todos los procesos de nuestro organismo: desde los propios órganos, hasta otras actividades celulares. Por ello, acelerar el metabolismo resultará por tanto en un gasto mucho mayor de energías, ya que éstos procesos se realizarán de forma mucho más rápida y eficiente, utilizando así una mayor cantidad de componentes esenciales para dicho proceso y evitando que se almacenen en nuestro organismo, con el consiguiente sobrepeso

Cómo acelerar el metabolismo es bastante sencillo, ya que para la mayoría de personas normalmente tan solo necesitarán de llevar una vida sana y activa, aunque esto evidentemente variará en función de la edad y el sexo del sujeto en cuestión. Cuanto más cantidad de ejercicio hagas, más en forma y activo mantendremos a nuestro organismo, por lo que si eres constante en este sentido, al final conseguirás tu meta de acelerar el metabolismo para perder peso.

La función depurativa natural que ejerce el mantener nuestro metabolismo funcionando a una actividad tan alta, y los alimentos considerados dentro de una dieta afín a esta metodología nos permite además mejorar de forma totalmente natural ante afecciones tan típicas como la gastritis, y otros tantos trastornos relacionados con la misma. Y es que mejorando nuestra alimentación y consiguiendo favorecer el funcionamiento interno de nuestro organismo a través de una nutrición mucho más completa y avanzada, se consiguen grandes resultados a nivel saludable, siendo la combinación de ambas técnicas la solución perfecta a como curar la gastritis.

Síntomas de la gastritis: Las molestias estomacales debido a la hinchazón, la acidez, el reflujo... sumadas a los mareos, las náuseas y en un estado más avanzado inclusive los vómitos denotan un problema de gastritis, al cual podremos poner fin (o al menos eliminar el dolor y aliviar sus síntomas más evidentes) si aceleramos nuestro metabolismo. Por lo que podría decirse que este proceso es beneficioso para muchos más ámbitos más allá de simplemente bajar de peso, o vernos mejor estéticamente. Consiguiendo hacernos sentir mucho mejor por dentro y eliminando los problemas estomacales más habituales gracias a ello.

Consulta siempre con profesionales médicos antes de ponerte a dieta.

Aunque pudiera parecer por todo lo descrito aquí y en otros artículos de interés que el hacer dieta con la finalidad de acelerar nuestro metabolismo pueda ser beneficioso en todos los aspectos y para todas las personas, la realidad es muy diferente. Y es que hay casos de personas muy delicadas en este aspecto, como por ejemplo las mujeres embarazadas, las cuales necesitan de un seguimiento constante en todos los aspectos, incluida la dieta a seguir.

Mujeres que tras quedar embarazadas deberán de preocuparse por llevar unos hábitos alimenticios que favorezcan el crecimiento del feto

Hay que tener en cuenta que en casos como éste, se debe de priorizar el crecimiento y la estabilidad del feto frente a otras cuestiones como la pérdida de peso, o el estado físico y/o atlético de la mujer embarazada en cuestión. Al fin y al cabo, durante el embarazo vas a ganar peso sí o sí, y esto es algo innegable.

La ayuda sanitaria por parte de un médico especialista tras quedar embarazada se hace innegociable en este sentido, y tanto si has quedado embarazada rapido, de imprevisto, etc. Y te encontrabas en un estado de forma con el metabolismo acelerado, como si buscas ganar menos peso durante el embarazo a través de una dieta concreta y el metabolismo acelerado, deberás de cuestionar siempre a tu médico de cabecera sobre ello antes de iniciar cualquier proceso, o de lo contrario podrías poner en riesgo a tu bebé.

Cada persona, cuerpo y situación es un mundo, por lo que debes de consultar siempre con profesionales antes de ponerte a dieta, sobre todo si te encuentras en estado de gestación, una situación muy delicada tanto para la mujer como para el hijo que lleva dentro.