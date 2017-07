Valverde pone fin al Tour tras sufrir una fractura de rótula en una caída

Alejandro Valverde ha abandonado el Tour de Francia en la primera etapa. El corredor murciano ha sufrido una caída en una curva complicada en la contrarreloj que daba el pistoletazo de salida a la ronda gala y, con el suelo mojado, ha tenido un aparatoso golpe contra las vallas de protección que le ha provocado una rotura en la rótula.

El ciclista español fue trasladado en ambulancia al hospital donde fue sometido a las oportunas pruebas, que diagnosticaron una fractura de la rótula izquierda. Sufre además cortes en la tibia y una posible afectación en el tobillo, lo que ha provocado que Valverde se vea obligado a poner fin al Tour de este años. En los próximos días se decidirá si pasa por el quirófano lo que le dejaría sin posibilidades de disputar la Vuelta a España.

Valverde pone fin así a uno de los Tours más cortos de su carrera: siete kilómetros. El equipo Movistar del que formaba parte el murciano se queda con ocho corredores mientras que Nairo Quinta,a su líder, se queda sin su mejor compañero.

Finalmente, y a pesar de la caída del español, la etapa ha continuado y ha tenido a su primer ganador: Chris Froome. Este ganó la etapa y cambió el blanco por el amarillo el galés Geraint Thomas, el gregario de Froome que, después de una caída, se retiró del Giro que quería ganar

