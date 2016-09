La situación de Conchita Martínez puede romper la paz del tenis español

Parece que ha pasado mucho tiempo de la etapa convulsa de Gala León y José Luis Escañuela al frente del equipo de la Copa Davis y de la Real Federación Española de Tenis, respectivamente. Sin embargo, tan solo hace un año de aquel esperpento y sólo la aparición de Conchita Martínez como pacificadora ha permitido que el polvorín se convirtiera en una balsa de aceite.

Las insólitas acusaciones de machismo de una persona sin méritos para ocupar el cargo contrastan con la buena sintonía que los tenistas mantienen con la persona más preparada para ocupar este cargo. Además, el anterior presidente salió en medio de un lío grotesco con la trasparencia de las cuentas y Fernando Fernández-Ladreda asumió la responsabilidad en el periodo de transición.

En lo deportivo, en todo este tiempo todo ha marchado a las mil maravillas, ya que las chicas han conseguido el ascenso en la Copa Federación y los chicos solo tienen que superar una última eliminatoria para hacer lo mismo. Asimismo, el balance en los Juegos fue muy positivo gracias a la medalla en dobles, a pesar de que los mixtos no funcionaron.

Además, lo realmente importante es que la aragonesa ha conseguido recuperar para la causa a todas las raquetas desencantadas. De hecho, en la eliminatoria frente a India que se disputará el 16, el 17 y el 18 de septiembre estarán Rafael Nadal, David Ferrer, Feliciano López y Marc López, lo mejor de lo mejor dentro del tenis español. De esta forma, sería una sorpresa mayúscula que España no superase esta fase, pese al calor extremo y la humedad que se espera en Nueva Delhi. Según Conchita, India es un equipo muy "fuerte por sus jugadores doblistas Leander Paes y Mahesh Bhupathi", pero el papel de los López en el US Open demuestra que España tiene equipo para ganar en todas las variantes.

Ella quiere seguir

En cambio, el nuevo presidente de la Real Federación Española de Tenis, Miguel Díaz Román, se muestra tímido a la hora de mostrar su apoyo a la entrenadora. Reconoce su “buen trabajo”, pero se limita a decir que “la continuidad de Conchita como seleccionadora ya se verá". Por su parte, la ganadora de tres medallas olímpicas y un título de Wimbledon en su etapa como jugadora deseó a Díaz Roman "todo lo mejor en su nueva etapa como presidente", pero dejó clara su predisposición para el futuro. “Yo tengo contrato hasta diciembre y por mí hay disposición de continuar", concluyó la entrenadora que también es la máxima responsable de la Copa Federación desde 2013.

No obstante, resulta difícil de imaginar una alternativa real a la actual entrenadora, a no ser que se quiera apostar por un entrenador de perfil bajo o sin demasiada experiencia como jugador. Entre los grandes tenistas de los últimos tiempos, solo Juan Carlos Ferrero sigue ligado al tenis y no ha pasado por este puesto, al que le gustaría acceder. Los regresos de Albert Costa, Carlos Moyà, Àlex Corretja y Emilio Sánchez Vicario se antojan complicados. Asimismo, sería extraño apostar por equipos técnicos formados por varios entrenadores, como ocurrió en los años en los que España ganó sus dos primeras ensaladeras, cuando hay una capitana con un liderazgo incuestionable.