Sharapova hace caja con una polémica película que desata las críticas

El público ha querido olvidar, al menos durante sus encuentros, el reciente pasado de María Sharapova. Su entrada a pista en Stuttgart, con rostro serio, reflejaba concentración, pero no tristeza. La grada del evento italiano, donde alcanzó las semifinales, la ovacionó como si nada hubiera sucedido. Tras su primer triunfo, la rusa estalló en júbilo. Lo peor había pasado, y tras las críticas de diversos compañeros de profesión, ahora le tocaba a ella responder sobre la pista. Sin embargo, las ganas de sacar rédito de sus quince meses de sanción han propiciado que el silencio de muchos fans se transforme en un enfado generalizado. María se ha metido en otro lío.

Su vida tenística siempre ha ido ligada a su trayectoria extradeportiva. Desde que saltase a la fama por su precoz (diecisiete años) éxito en Wimbledon, ha sido imagen de numerosas campañas publicitarias. Eso sí, su lucha y los resultados obtenidos evitaron un ‘caso Bouchard’, y le permitieron en todo momento ser idolatrada tanto dentro como fuera de la pista. En su etapa de madurez lanzó ‘Sugarpova’, la tienda de caramelos que va viento en popa. Una exitosa empresaria que bien instruida ha sabido como generar dinero en todo momento.

Su penúltima aventura fue su autobiografía, que recibió críticas por el momento escogido para su publicación, el próximo mes de septiembre. De momento, y solo inglés, el libro ya está en preventa en plataformas como Amazon por un precio que ronda los 18 euros. ‘Imparable, mi vida hasta ahora’, se titula el escrito. Una maniobra sin duda para, con el transcurso del tiempo, hacer nuevas ediciones con sus futuros éxitos o fracasos. Y así, hasta una retirada que no se producirá hasta mínimo 2020 (espera disputar los Juegos Olímpicos de Tokio). El libro, tras el dopaje, tiene la historia perfecta: una joven que huyó del drama de Chernobyl y que supo regresar a las pistas.

No obstante, no ha sido la última genialidad de Sharapova. La rusa, a la que además de en entrenamientos se la vio en playas exóticas durante su ausencia, ha tenido tiempo para grabar una película. ‘The point’, se llama el documental de 55 minutos que recoge cómo ha actuado desde que conoció su positivo hasta su vuelta a las canchas. En la descripción, ya se puede intuir el guión de la producción. “Sharapova es una de las más grandes en el mundo del tenis” o “conocemos la humanidad y las lecciones aprendidas” son algunas de las frases que acompañan a esta película que puede adquirirse por cinco euros en Itunes.

La rusa ha invitado a todo el público a vislumbrar el contenido: “Si me aman o me odian, si me respetan o no, las personas sienten curiosidad”. Desde luego, la siberiana se ha erigido en los últimos meses como una máquina de generar billetes. De momento, el documental ya está entre los más populares en la categoría deportiva. Y, al igual que su libro, aspira a ser un éxito total. Las críticas, en cambio, llegan por la forma en la que ha sido realizado. El diario Clarín considera que es un mero “homenaje a los patrocinadores”. La película ha sido producida por la empresa IMG que desde hace tiempo gestiona todo el entramado extradeportivo de la rusa y, efectivamente, en la película hay numerosas referencias a distintas marcas que la acompañan diariamente.

Waking up to June gloom brings me back to this image from the documentary. The work of Scott Duncan. He captured the stills so beautifully throughout the film. I'll share more of them throughout the week. #The_point now on iTunes. Una publicación compartida de Maria Sharapova (@mariasharapova) el 23 de Jun de 2017 a la(s) 6:50 PDT

Tampoco se ha quedado corto el periodista especializado del New York Times, Ben Rothenberg, que ha calificado la película con un 2,4 sobre 10 por que apenas aporta información nueva. Lo cierto es que el documental recoge el esfuerzo realizado por al rusa. Se vislumbran horas de esfuerzo en el gimnasio, en la pista, y hasta se la ve en otras modalidades como el yoga, el ciclismo o el boxeo, como ella misma ha compartido a través de sus redes sociales a lo largo de estos meses.

Mientras Sharapova se mueve a las mil maravillas en el marketing, sobre la pista espera su regreso tras una inoportuna lesión. Desde que expiró su sanción la siberiana ha disputado tres torneos: Stuttgart (semifinales), Madrid (segunda ronda) y Roma (segunda ronda). Roland Garros no le ofreció una ‘wild card’ y en Wimbledon, donde podía acudir a la previa (está ubicada en el puesto 170 del ranking), se lo impidieron unas molestias. No jugará en hierba, pues su regreso está previsto para el evento de Stanford que se celebra a finales de julio en pista rápida. Ahí, de nuevo, la tocará hablar en la pista. De momento, en las últimas semanas se ha dejado ver en las 24 horas de Le Mans. La doble vida de Sharapova.