La reinvención de Sky para el Tour de Francia

Solo resta una semana para que arranque el Tour de Francia, la prueba más prestigiosa del calendario y para la que entrenan durante todo el curso los nombres más sonados del pelotón. El próximo uno de julio, en Düsseldorf (Alemania), la contrarreloj marcará cómo llegan los integrantes de los veintidós equipos que conforman la carrera. De momento, uno acapara los focos por encima del resto: Sky. Con cuatro triunfos (tres de Chris Froome y uno de Wiggins) en el último lustro, el equipo más potente asusta de nuevo, con unas alternativas en las que Quintana pierde fuelle, tras su exhausto Giro de Italia.

Lo cierto es que el conjunto británico afronta la cita con ilusión, y un equipo envidiable: Chris Froome (Gbr), Sergio Henao (Col), Mikel Landa, Mikel Nieve, Luke Rowe (Gbr), Michal Kwiatkowski (Pol), Vasil Kiriyienka (Bie), Christian Knees (Ale) y Geraint Thomas (Gbr). Pese a que su favoritismo se mantiene intacto, el equipo ha dado una vuelta a su puesta en escena, para resultar más llamativo y atractivo de cara a una desmedida audiencia, que durante tres semanas hacen de la carrera francesa un acontecimiento único.

En un acto repentino de “innovación”, Dave Brailsford ha optado por cambiar el color del maillot del equipo, para recoger “la herencia de Castelli”. “El nuevo maillot refleja nuestra historia como equipo y nuestras ambiciones para el futuro: con aroma italiana y un diseño que a nuestros corredores les encanta”, mencionó el director del equipo Sky. La decisión, según Brailsford, se tomó el año pasado, cuando ya buscaban “cosas nuevas”. “Hemos pensado que el mejor momento para mostrarlo era en el Tour, la carrera más importante del mundo”.

El anuncio se hizo a través de las redes sociales, ante la asombrosa mirada de los internautas, que convirtieron en tendencia esta sorpresa. El Sky escogió a Froome, su líder en esta Gran Vuelta, para el anuncio.

