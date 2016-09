El primo de Bruno Hortelano duplicaba la tasa de alcohol

Bruno Hortelano sufrió un grave accidente en la madrugada del domingo al lunes en el kilómetro 27 de la A6, dirección La Coruña, a la altura de Las Rozas. El atleta iba de copiloto, mientras que su primo conducía un Volkswagen Polo Bluemotion del año 2013 con un motor de gasolina de 1.198 cc. El coche chocó contra un camión y quedó completamente volcado en el carril izquierdo de la carretera.

No obstante, el conductor del vehículo salió ileso, mientras que el velocista llevaba la mano sacada por la ventanilla y por eso se la destrozó por completo. Además, según publica ABC el familiar del atleta dio positivo en las dos pruebas de alcoholemia que le realizó la Guardia Civil. En la primera su tasa fue de 0,56 miligramos de alcohol por litro de aire expirado y en la segunda de 0,53, por lo que duplicaba el máximo registro permitido (0,25) por lo que será acusado de un delito contra la seguridad vial.

Anteriormente, el representante del atleta, Alberto Armas, llegó a señalar que el accidente se produjo porque el primo del atleta se quedó dormido. Algunos medios llegaron a especular con la posibilidad de que Hortelano perdiera la mano, pero finalmente el velocista no tendrá secuelas que le impidan desarrollar su trabajo.

No le perjudicará en su carrera

Tras tres horas de quirófano, el plusmarquista nacional de los 100 y de los 200 metros ya tiene las falanges y los tendones de los dedos anular, corazón e indice reconstruidos. “Los médicos están muy contentos por cómo ha ido la operación", según comentó su agente en la puerta del hospital. "Ahora toca ver la evolución y que no se infecte la herida, para que en una segunda intervención pueda recuperar la sustancia que recubre la articulación". Asimismo, el dedo meñique todavía está en muy mal estado.

Pese a todo, el atleta se toma el tema con humor y cree que le servirá para aprender en la vida. "Bruno quiere estudiar medicina y dice que con esto está cogiendo experiencia", señaló Alberto Armas. Además, este contratiempo no le perjudicará a la hora de planificar la próxima temporada, ya que esperan que sus heridas se curen durante las vacaciones, antes de que tenga que comenzar su preparación.

Los brazos tienen una función muy importante en el atletismo a la hora de equilibrar el cuerpo en la carrera. Además, son especialmente importante para los velocistas, puesto que parten desde abajo y tienen que utilizar su fuerza para levantarse rápidamente, aunque no todos los especialistas en este tipo de distancias apoyan de la misma manera. Algunos no utilizan todos los dedos y las pruebas de relevos demuestran que Bruno Hortelano no tendrá excesivos problemas para desarrollar su carrera, aunque su meñique no se recupere al 100%.