Pleno de España en un día histórico para Pau Gasol

El primer puesto estaba confirmado tras la victoria ante Croacia, pero quería Sergio Scariolo abandonar Rumanía con un pleno de triunfos en la primera fase a la espera del cruce de octavos de final del próximo domingo. El otro asunto pendiente era el récord anotador de Pau Gasol,que se confirmó en el minuto 15 con un triple frontal que le convierte en el jugador que más puntos ha conseguido en la historia del Eurobasket. Una vez conseguido el récord, había que atar una victoria que si bien no corrió peligro real, si hubo que pelearla durante los 40 minutos con un rival impetuoso y no exento de talento. La aportación anotadora de Pau, la producción ofensiva de un gran Sergio Rodríguez, y la intensidad de todos los jugadores sobre la cancha, dieron con la quinta victoria y la tranquilidad de llegar a Estambul con un cinco de cinco en la primera fase.



España comenzó el primer cuarto con el quinteto habitual y los hermanos Gasol en la pintura con la idea de solventar los dos objetivos pendientes de este duelo ante Hungría: conseguir la victoria y celebrar el récord de máximo anotador de los EuroBasket Pau Gasol. Y el pívot de Sant Boi se puso manos a la obra rápidamente anotando siete puntos antes de que Scariolo le concediera el primer descanso. Precisamente la llamada ‘segunda unidad’ sigue demostrando que las diferencias son muy pocas; incluso en determinados aspectos los Juancho, Sastre o Willy aportan otros conceptos muy válidos para el equipo. El 10-22 al final del primer cuarto así lo indica.



El segundo cuarto comenzó de nuevo con España apretando en defensa y cargando el juego con un Pau Gasol que anotó la canasta que todos estaban esperando: un triple prácticamente frontal ponía el 29-41, la máxima diferencia y el récord de un Pau que superaba a Tony Parker(ya lo había hecho días con Dirk Nowitzki) como máximo anotador de la historia del EuroBasket: los 1.105 puntos que meten a Pau, si no lo estaba ya, en la leyenda del baloncesto mundial. Lógicamente el momento de éxtasis tuvo un pequeño bajón en la producción ofensiva de España y Hungría llegó a empatar el cuarto y poner al descanso un marcador de 29-41.



Con los objetivos cumplidos, y con el primer puesto certificado días antes, era el momento de controlar el encuentro de forma inteligente. Hungría estaba espoleado por la afición que se ha desplazado en gran número a la vecina Rumanía, y con un Ferencz acertado desde los 6,75 intentó disminuir la diferencia. España seguía metiendo muchos balones en la pintura y Pau se iba a los 20 puntos antes del final del tercer cuarto. Un triple de un Sergio Rodríguez, muy regular en esta primera semana del campeonato, ponía el 46-60 al final del tercer cuarto.



Quedaban 10 minutos de partido y el arreón final de una Hungría motivado viendo que no se terminaba de ir del encuentro. De hecho una sucesión de triples acertados ponían el 55-60 en el marcador. España se arremangó en defensa para evitar un final igualado. La intensidad de Juancho y Willy, el talento de Sergio Rodríguez y la confianza de un equipo que provoca mucha confianza a los aficionados.