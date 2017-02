Nadal rectifica su pésima planificación

Rafael Nadal ha anunciado que no estará presente en el torneo de Rotterdam que se disputa la próxima semana. El español, que ya se perdió la Copa Davis, ha alegado que los médicos le aconsejan parar para evitar sufrir lesiones. Una decisión lógica, que podía preverse después del calendario asfixiante que anunció para este 2017 y que tras lo visto este jueves, no cumplirá a rajatabla. Pese a que no era su intención, el español se ve obligado a dosificarse, como ya hiciera en su día Roger Federer.

Nadal, a través de las redes sociales, ha hecho pública su decisión de no acudir al torneo de Rotterdam, la siguiente cita que debía afrontar desde el próximo lunes. “Después de la ausencia del año pasado de algunos torneos, he empezado esta temporada bien y he hecho un esfuerzo importante durante la gira australiana”, señala el balear. Su ausencia viene aconsejada por los médicos, que le han recomendado tomárselo “con calma y descansar lo suficiente antes de volver a competir y así evitar posibles lesiones”.

El español era el principal atractivo del evento holandés, por lo que comprende que “se sientan decepcionados”. “Estoy muy agradecido a Richard Krajicek por su gran apoyo y compresión”. El director del torneo, pese a ello, ha admitido que es “un gran revés” para torneo, y que lamenta no haber podido encontrar un sustituto de altura, después de preguntar a varios Top 5, y a Roger Federer, por la disponibilidad que tenían.

Hace una semana, cuando Nadal anunció su calendario, ya podía preverse que no lo cumpliría. Un total de veintiún compromisos en el año, más el Grupo Mundial de Copa Davis, eran demasiados. Además de su agitada agenda en la arcilla, donde más provecho obtiene de su tenis y más partidos disputa (seis semanas de competición en menos de tres meses), había planeado un mes de enero y febrero excesivamente ajetreado.

Algo que no atendía a la lógica, después de las sucesivas lesiones que ha sufrido en los últimos años y, especialmente, la última en la muñeca, más que reciente. Si además brilla, y alcanza los últimos días como ya sucediera en Melbourne, estar en todas las citas se hace aún más complicado. De ahí que haya anunciado su baja del torneo de Rotterdam que, posiblemente, no sea la última de la temporada. Cerca de cumplir los treinta años, Nadal se ve forzado a dosificar sus fuerzas, como hiciera en su día Roger Federer.