El lado más saludable de Ruth Beitia

La obesidad se ha convertido en uno de los principales problemas de salud infantil en España y, con motivo de la Semana Europea del Deporte, la medallista olímpica Ruth Beitia ha animado hoy a los escolares de un colegio de Madrid a hacer deporte para llevar una vida saludable.



"Mi padre me aconsejó comer bien para evitar lesiones, enfermedades y también estudiar", ha recordado hoy Beitia a los alumnos del centro Ábaco, en el que se ha iniciado el proyecto ALCIS2, una iniciativa europea contra la obesidad infantil.



La campeona olímpica en salto de altura en los pasados Juegos Olímpicos de Río ha aconsejado a los pequeños que disfruten con el deporte, tal y como le recomendaron a ella cuando era pequeña.



"Seguir esforzándose, no tirar la toalla y llevar una vida saludable porque así los sueños pueden hacerse realidad", ha pedido a los niños Beitia.



Además, ha lamentado "los alarmantes datos de obesidad infantil", ante lo que ha hecho hincapié en la necesidad de este tipo de proyectos para concienciar a niños y padres al respecto.



"Queremos que otros niños se animen a hacer deporte", han explicado, por su parte, dos alumnas de este colegio después de dos clases de Zumba y Body Combat que han impartido hoy con motivo del inicio de este proyecto.



Y han querido recordar también la importancia de hacer cinco comidas al día que sean variadas; "aunque no te guste todo, te lo tienes que comer para llevar una vida sana", han recomendado.



La Fundación vida activa y saludable ha sido la elegida en España para desarrollar este proyecto europeo y su director, Alberto García, ha explicado que se inicia hoy a nivel europeo.



Será desarrollado durante seis semanas, siguiendo las pautas recogidas en la documentación que han repartido en los colegios de toda España.



"Hoy hemos querido que los niños participen y vean la cantidad de formas de llevar una vida activa y también de divertirse", ha añadido el director de la fundación