Horario y dónde ver Del Potro vs Rublev, en vivo y en directo online en Shanghái

El partido tendrá lugar a eso de las 12:00 horas (hora española). Será el penúltimo choque de la jornada en el cuadro masculino, previo al Cilic-Edmund. Podrá seguirse a través de Canal + Deportes 2 en Movistar.

El duelo entre ambos en la segunda ronda de este segundo escenario de la gira asiática será el primer choque entre ambos. Ningún precedente hasta la fecha.

Rublev, cerca de cumplir los veinte años, ha experimentado una gran evolución en su tenis. Ya es el número 35 de la ATP. En este 2017 ha conquistado el ATP 250 de Umag y ha alcanzado los cuartos de final en Nueva York, donde fue apeado por Nadal. Llega de hacer cuartos de final en Pekín.

Este curso Del Potro no ha conseguido mantener esa regularidad que se esperaba, ya alejado de cualquier lesión. No obstante, ha mantenido los destellos de su mejor tenis como en 2016, con la semifinal del US Open y su triunfo ante Federer como mejor resultado.

Rublev también necesitó tres actos para resolver su estreno en Shanghái. El ruso inclinó a Dzumhur por 6-1, 4-6 y 6-1.

El argentino alcanzó la segunda ronda del evento asiático tras tumbar en tres mangas (6-2, 3-6 y 6-4).