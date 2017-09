Horario y dónde ver Nadal vs Del Potro, en vivo online y en directo en US Open 2017

El encuentro se celebrará en el último turno de la Arthur Ashe, no antes de las 01:30 horas de la madrugada del sábado, justo después del envite entre Carreño y Anderson. El partido podrá seguirse en todas las plataformas de Eurosport Player.

Nadal y Del Potro se han cruzado en trece ocasiones, con un balance ligeramente favorable al español: 8-5. Sin embargo, hay que resaltar que las dos últimas ocasiones en las que se han medido (Río de Janeiro 2016 y Shanghái 2013) el tandilense salió vencedor.

El lunes vivió una noche mágica en la Arthur Ashe. Pese a su mal estado de salud, consiguió levantar un 2-0 adverso ante Thiem, como ya hiciera en la final de Copa Davis ante Cilic. Ante Federer rubricó su buen estado, con un contundente triunfo que apeó al suizo de la posibilidad de ser número uno del mundo.

El argentino, que en este 2017 no ha rendido como esperaba tras las buenas sensaciones que por momentos mostró el pasado curso, ha rugido en este US Open. Superó las tres primeras rondas sin ceder un solo set ante Laaksonen, Menéndez y Bautista.

Great win today, back in the SF @usopen special moments again here #USOpen 17 | Muy contento por la victoria de hoy. Momentos especiales pic.twitter.com/Du0Y6C18eH