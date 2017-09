Horario y dónde ver Federer vs Del Potro, EN VIVO online y en directo en US Open 2017

El envite se disputará este miércoles en la Arthur Ashe. En España será en la madrugada del jueves, a eso de las 02:30 horas, justo después del partido entre Keys y Kanepi. Se podrá seguir de forma íntegra en todas las plataformas de Eurosport y en Estrella Digital, donde os contaremos todo lo que acontezca. Al término del mismo podréis leer el mejor resumen.

El ganador del encuentro se cruzará con el vencedor del partido entre Rafael Nadal y Andrey Rublev.

En Grand Slam sólo hay un precedente, de hace ya ocho años. Fue precisamente en el US Open, en la final de 2009. El tandilense se impuso y conquistó con diecinueve años su primer título.

Roger Federer y Juan Martín del Potro se han cruzado las caras en el circuito en veintiuna ocasiones, con un balance claro en favor del tenista de Basilea: 16-5.

El lunes, eso sí, vivió una noche mágica en la Arthur Ashe. Uno de esos recuerdos “inolvidables”. Se levantó con fiebre, saltó a la pista, y marchaba dos sets abajo. Como ya hiciera en la final de Copa Davis ante Cilic, volteó el marcador ante la locura del público.

El argentino, que no ha cuajado el año esperado tras las buenas sensaciones que por momentos mostró el pasado curso, ha renacido en este US Open. Superó las tres primeras rondas sin ceder un solo set ante Laaksonen, Menéndez y Bautista.

