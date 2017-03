El destino es caprichoso y, en lo que va de 2017, nada favorable para Del Potro. Pese a la progresión experimentada el pasado curso, el aún escaso ranking obliga al argentino a afrontar cruces de altura en las primeras rondas. En esta ocasión, en la tercera ronda de Miami, le ha tocado el hueso más rocoso, un Federer en racha que quiere repetir la triple corona (Australia - Indian Wells - Miami) que ya cosechó en 2006. El tandilense, pese a ello, ha explicado que “se entrena para esto”, y que aunque le hubiese gustado enfrentarse en rondas más avanzadas, asume que le “toca ahora”.

Del Potro alargó su pretemporada y renunció al primer Grand Slam del curso con el objetivo de evitar posibles lesiones como las que ha arrastrado en el último lustro. Por ello llega con sólo tres citas disputadas. Arrancó en Delray Beach, donde Raonic se topó en su camino en semifinales; en Acapulco e Indian Wells fue Djokovic el que le apartó de su trayectoria a las primeras de cambio.

Federer, a sus treinta y cinco años, también ha querido dosificarse, sobre todo tras alzar su decimoctavo Grand Slam. El batacazo ante Donskoy en Dubai en segunda ronda no fue más que un espejismo, como pudo vislumbrarse en Indian Wells. Ahí el suizo no sólo barrió de la pista a Nadal, si no que tumbó a su compatriota Wawrinka sin ningún problema en la final, para ser primero en la race con una amplia ventaja.

Horario y dónde ver Federer vs Del Potro, en vivo y en directo online

Roger Federer y Juan Martín del Potro se han visto las caras hasta en veinte ocasiones, con un balanza muy favorable al tenista de Basilea: 15-5. Ambos han protagonizado duelos históricos, como la final del US Open en 2009, donde el argentino, con diecinueve años, levantó su primer y único grand slam. También se han medido en Roland Garros, Wimbledon, y los Juegos Olímpicos. El último duelo entre ambos se produjo en 2013, en la Copa de Maestros, con triunfo de Federer.

El envite tendrá lugar en el tercer turno de la pista central, tras el Garbiñe vs Wozniacki, a eso de las 20:30 hora española (seis menos en argentina). Podrá seguirse en Movistar Deportes 2.