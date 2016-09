Froome realiza una exhibición y mete todo el picante a la Vuelta

Chris Froome dijo hace unos días que la Vuelta estaba absolutamente perdida, pero en la carretera ha demostrado que es un auténtico caballero del deporte y ha luchado con uñas y dientes para derrotar a la evidencia. De hecho, salió a la contrarreloj de Calpe con el cuchillo entre los dientes y logró parar el crono en 46:33, con lo que recorta 2:16 a Nairo Quintana, por lo que la diferencia entre el primero y el segundo se reduce hasta el 1:21.

De este modo, la penúltima etapa de este sábado que finaliza en el Alto de Aitana tendrá un aliciente inesperado, puesto que el ciclista de Sky está obligado a intentarlo hasta el final. No obstante, será complicado que el colombiano ceda tanto tiempo en su terreno y lo normal es que se enganche a su rueda hasta las últimas consecuencias.

Contador aventajó en más de uno minuto a Esteban Chaves, por lo que tiene prácticamente asegurada su presencia en el podio de Madrid y correrá la última etapa sin la presión de asegurarse ese resultado. Castroviejo volvió a realizar una grandísima contrarreloj, pero tuvo que ceder ante el poderío del hombre que ha demostrado este año que es el mejor ciclista del momento con mucha diferencia.

De hecho, el británico perderá por muy poco esta Vuelta, a pesar del despiste de su equipo en la etapa de Formigal. De hecho, sin ese falló de cálculo con el ataque de Alberto Contador, Froome no hubiese tenido problemas para superar a todos sus rivales, ya que no cede en la montaña y la contrarreloj siempre es su as en la manga, a pesar de que en esta ronda española no tenía muchos kilómetros de esta especialidad para destacar.

La contrarreloj de distancia media no tenía grandes complicaciones en su recorrido, más allá del la subida cercana a la localidad de Benitatxell, justo antes del punto intermedio del kilómetro 12. Después, las referencias también se ofrecían en el kilómetro 24, del total de 37 que componían un recorrido apropiado para los especialistas como Froome.

Contador se vio en el podio desde los primeros kilómetros

Ludvigsson, Lampaert, Campenaerts y Felline fueron los más rápidos entre los primeros en salir a la carretera, pero todos los registros quedaron pulverizados cuando Jonathan Castroviejo entró en acción. El corredor vasco hizo una prueba muy regular, con ritmo rápido y constante, para detener el crono en 47:17, 40 segundos antes que el sueco que lideraba la etapa hasta su llegada. Por su parte, Luis León Sánchez vio a mitad de prueba que no iba a ser capaz de llegar por delante del cuarto de Río 2016 y se dejó llevar.

Sin embargo, en cuanto salió Contador, se vio que el pinteño tenía buenas piernas. De hecho, el corredor de Tinkoff consiguió llegar al primer punto intermedio a tan solo tres segundos de Castroviejo. Justo detrás, Esteban Chaves se hundía por completo en la primera fase de la crono y se despedía de todas sus opciones de podio.

No obstante, por detrás Froome dio una auténtica exhibición y superó en 28 segundos el tiempo de Castroviejo y en más de de 46 a Nairo Quintana. Asimismo, en el segundo parcial Contador perdió el ritmo y se quedó a 31 segundos del especialista de Movistar. En cambio, Froome continúo con su velocidad imparable y fue capaz de aventajar en 38 segundos a Castroviejo, por lo que ya era evidente que la diferencia iba en progresión y que no iba a tener rival por la etapa. Por su parte, el líder de la Vuelta perdía 1:32 en el kilómetro 24.

Finalmente, Contador se quedó a 1:13 de Castroviejo al final de la prueba, mientras que Froome pulverizó todos los registros al detener el tiempo en un 46:33, con lo que venció con más de 40 segundos de ventaja del hombre al que dejó sin podio en los últimos Juegos. Por su parte, Nairo Quintana finalizó a 2:16 de su máximo rival por la Vuelta.