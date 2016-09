Froome da la Vuelta por perdida y eliminaría a todos sus compañeros

La etapa entre Sabiñánigo y Formigal se convirtió el pasado domingo en una de las mejores de la última década en la Vuelta ciclista a España. La jornada en línea con menos kilómetros a excepción del paseo final por Madrid encontró un protagonismo inesperado gracias a la valentía de Alberto Contador y su desenlace todavía da mucho de que hablar.

Nairo Quintana se aprovechó del trabajo del pinteño para asestar un golpe casi definitivo a la general, ya que Froome perdió 2:40 con respecto al colombiano. Todavía quedan dos etapas de montaña y una contrarreloj, pero parece que el británico ha entregado definitivamente la cuchara.

El ganador de tres ediciones del Tour tiene la sensación de que su triunfo en Peña Cabarga, la cima que le situó entre los mejores en 2011, volverá a quedarse sin el mejor de los premios. "Se me sigue resistiendo un año tras otro. Es una carrera que me encanta y muy importante para mí. Llevo tiempo intentando ganarla pero una vez más, tendrá que ser para otro año. Seguiré luchando pero ahora parece menos realista que hace unos días", comentó el ciclista de 31 años en unas declaraciones que recoge Ciclo21.

Asimismo, Froome da a entender que no tiene muy clara cuál es la mejor estrategia que tendría que seguir para intentar la remontada. "No conozco las subidas de Aitana ni a Mas de la Costa y es muy complicado basarme en el libro de ruta para poder decir dónde podemos hacer más daño. Las que llegan son etapas que se van a tener que correr de manera muy táctica y como equipo para poder intentar recuperar terreno".

Contador intentará subir al podio

Además, el líder del Sky siente una frustración especial porque sabe que todo se le escapó por culpa de un simple despiste. "Nos cogió por sorpresa. No esperábamos que los de la general se metieran en el corte, y es cierto que tuvimos un error de posicionamiento. Hubo una pequeña caída, es verdad, pero eso solo se unió a que no estuvimos cerca desde el principio. He de ser honesto y creo que no estábamos preparados para ello y Alberto y Nairo sí que lo estaban. Nos pillaron”, reconoce el hombre que ahora está a 3:37 del liderato.

Por otro lado, Froome no tuvo ningún problema a la hora de opinar sobre la gran polémica de la jornada, ya que la organización no se atrevió a eliminar a una gran parte del pelotón que decidió tomarse la etapa como un paseo para tener más fuerzas de cara a otros días. “No, no sería justo. Si hay una regla es para cumplirla y los 93 corredores repescados, incluidos todos mis compañeros, deberían estar fuera de carrera", comentó el corredor en una respuesta muy honrada para defender el espectáculo.

Pese a todo, la carrera tendrá grandes alicientes en sus últimas jornadas, ya que todavía están en juego el resto de los escalones del podio. El ‘desahuciado’ Contador está a tan solo 25 segundos del cuarto de la clasificación, pero Froome y Chaves intentarán a toda costa llegar al final entre los tres primeros.