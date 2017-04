Federer le abre a Nadal las puertas del número uno del mundo

Roger Federer tiene como objetivo prioritario Wimbledon, y está dispuesto a sacrificar la gira de arcilla para conseguirlo. “Probablemente no me veáis más hasta Roland Garros”, pronunció el suizo. Tres Masters 1000 del curso en los que no sumará, un momento idóneo para Rafael Nadal, que ha sucumbido en los tres envites en los que se han cruzado. Los números invitan a pensar que el español puede ir más allá, y es que, según los precedentes, tiene el número uno al alcance de su mano si rinde como en estos tres primeros meses de competición.

Federer quiere descanso

La triple corona (Australia, Indian Wells y Miami), un hito que Federer ha repetido once años después, le ha dejado en una situación inmejorable de cara al trono. 3045 puntos, una cuantía superior a la que necesitaron Nadal, Djokovic y Murray en sus últimos ascensos a lo más alto del ranking. En la Race, el tenista de Basilea manda con contundencia. Pero a su sombra emerge la figura del español, frustrado ante la imposibilidad de batirle, sin ningún título alzado en 2017, pero con tres finales que le han aportado una suma de 2235 puntos en lo que va de curso. Una suma con la que puede aspirar a ser número uno del mundo.

Todo estaba en manos de Federer, pero de un plumazo el helvético se quitó parte de sus opciones. “Probablemente no me veáis más hasta Roland Garros”, pronunció el suizo, aún eufórico por su último gran triunfo. A sus 35 años quiere dosificar el calendario y centrarse en sus objetivos prioritarios, los cuales tampoco dudó en esconder: “El objetivo es ganar Wimbledon”. Para ello se evadirá de la arcilla. Montecarlo, Madrid y Roma llorarán su ausencia. Federer se ha adaptado a la perfección a las largas ausencias, y no le preocupa que le cueste tomar ritmo a su regreso a la competición en junio, que será en Roland Garros. Por respeto, el suizo no quiere fallar a los galos en un evento tan prestigioso.

Nadal, lanzado

Su ausencia en tres Masters 1000 del curso propiciará que sea superado por sus principales rivales. Sólo si mantiene el excelso nivel de este inicio de temporada podría mantener sus opciones. El mejor situado para arrebatarle esa condición es Nadal, que en los próximos meses afronta sus citas predilectas, aquellas en las que se ha coronado en múltiples ocasiones. Si Wimbledon es el escenario idílico de Federer, Roland Garros es el territorio fetiche de Nadal. El de Manacor, que ha concentrado en este segundo tramo su calendario, aspira a sumar en torno a 4.000 puntos en la Race.

Pese a los varapalos que ha recibido, Nadal ha firmado su cuarto mejor inicio de curso. Un dato a tener en cuanta dada su longeva y exitosa trayectoria en el circuito. Este hecho suma más fuerza si rememoramos qué años mejoró su registro Rafa. Lo hizo en 2009 (3.525 puntos), 2014 (2.695 puntos) y 2008 (2.490 puntos), como recoge Punto de Break. Curiosamente, en todos estos precedentes ocupó el primer escalón del ranking, aunque a final de año cediera su lugar.

Su registro, en comparativa con el de otros jugadores que han logrado ser número uno, es bastante similar. En 2013 Nadal sumó 1900 puntos tras tres meses de competición y escaló después a lo más alto. Djokovic le arrebató la plaza en 2015 con 2540 puntos hasta la gira de arcilla. Y el caso más esclarecedor es el de Murray, que a pesar de un inicio discreto (1290 puntos), finalizó 2016 por primera vez en su carrera como número uno del mundo. La ausencia de Federer le abre a Nadal las puertas del reinado, con la arcilla como punto crucial para evaluar la posibilidad.