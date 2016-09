La euforia desmedida de un Quintana imperial

Ni los Lagos de Covadonga, ni el temido Aubisque. La llegada a Aramón Formigal fue el momento decisivo de esta Vuelta a España que ha echado el cierre este domingo. Un inesperado ataque de contador que pilló desprevenido al conjunto Sky, permitió a Nairo Quintana tomar dos minutos más de ventaja respecto a Chris Froome. Justo el tiempo que necesitaba para salir airoso de la contrarreloj. El británico, al que no se le puede negar el empuje, lo intentó sin fortuna en los últimos días.

Tras la decepción del Tour de Francia, el colombiano al fin ha dado un paso más en su carrera. La Vuelta ha supuesto su segundo gran triunfo tras conquistar el Giro de Italia hace dos temporadas. En esta ocasión, la competencia era máxima, como el propio líder de Movistar admitió con sus palabras tras el triunfo: "Esto es lo mejor que me ha pasado en mi carrera. El escenario era muy duro y los actores, muy fuertes. Es un sueño hecho realidad".

Quinta señaló que ganar la vuelta suponía un gran orgullo para él, y para todo su país. “Me han apoyado en todo momento”, dijo. Razón no le falta, y pudo comprobarse mientras alzaba el trofeo de campeón. Los colombianos se echaron a la calle para festejar junto a su ídolo este gran triunfo. Nairo se acordó también del trabajo de sus compañeros, sin los que quizás no habría podido batir a Froome: “Quiero dar las gracias a todo mi equipo, directores y miembros de la plantilla, así como a Rojas, que no ha podido estar con nosotros".

Habló del británico, con el que ha mantenido una fuerte batalla sobre el asfalto. El colombiano recalcó que “es un gran rival” y que se tienen “mucho respeto mutuo”. Y de mala relación, nada: “Nunca he tenido ningún problema con Froome. No queremos que los medios saquen polémica de donde no la hay”. No perdió la sonrisa en ningún momento desde lo alto del podio. La euforia era tal, que por momentos visualizó cotas mayores e indicó su próximo gran objetivo: "Espero algún día poder cumplir mi sueño de ganar el Tour. Seguiré luchando para lograrlo”.