Resultados y clasificación de la etapa 15 de la Vuelta a España 2017

Froome le ha arañado algunos segundos a Nibali. Contador ha cedido algo más de un minuto.

Tremendo esfuerzo de Zakarin, que cruza la meta segundo y le arrebata el podio a Kelderman.

¡¡Triunfo de etapa para Miguel Ángel López!! Su segundo, después de vencer en el Calar Alto. El colombiano exhibe su poderío en la montaña.

1 Km a meta | Zakarin ataca en búsqueda del podio. Froome no responde. Crisis de Contador, exhausto tras el tempranero ataque lanzado en el Alto del Purche.

2 Km a meta | Espectacular el colombiano. Con un minuto de renta, va encendido hacia la meta. Por atrás, ni Chaves ni Nibali lo intentan.

3,5 Km a meta | Se apaga Yates. López, lanzado a por su segundo triunfo en alto en esta edición de la Vuelta a España. Poels tira ahora del grupo de favoritos.

4 Km a meta | Impresionante. Miguel Ángel López ya ha contactado con Yates. Eso sí, de momento no consigue soltarle. Atrás, el esfuerza de Nieve permite al grupo contactar con Froome, Bardet y Kruijswijk.

5 Km a meta | El hombre de Orica empieza a sufrir. Tan solo tiene treinta segundos de renta sobre López y 1:22 minutos sobre el grupo de Froome, que en cuestión de tiempo dará caza a Contador.

5,5 Km a meta | Miguel Ángel López ha cambiado el ritmo y Contador y Bardet se han quedado cortados. El colombiano quiere cazar a Yates.

7 Km a meta | Las diferencias entre el pelotón y la fuga se reducen drásticamente.

9,5 Km a meta | El ciclista de Bahrein-Mérida se deja absorber tras ver que su ataque no ha dado los frutos esperados. Yates, con un algo más de un minuto de ventaja sobre Contador y dos sobre el grupo de Froome.

11 Km a meta | Mantiene una escasa distancia Nibali. El pelotón no le pierde de vista, pero no consigue neutralizar al italiano.

13 Km a meta | ¡¡¡Ataca Nibali!!! No espera más el italiano. Mikel Nieve trabaja en la persecución. Malas noticias para el grupo de delante.

13,8 Km a meta | Cuarteto perseguidor, después de que Contador y compañía hayan contactado con Kruijswijk

15 Km a meta | De Gendt también ha saltado del pelotón y busca alcanzar al grupo de Contador.

15,5 Km a meta | Se ha notado el esfuerzo del colombiano. Yates tiene 1:13 minutos sobre el tercero perseguidor y 2:17 minutos sobre el grupo de Froome.

17 Km a meta | Espectacular la ascensión de Yates. Miguel Ángel López, interesado únicamente en el triunfo de etapa, empieza a tirar con fuerza del tercero.

20,2 Km a meta | Pequeño descanso para los corredores, de apenas tres kilómetros. Después, de nuevo pendiente hasta el final de la etapa. Durísimo.

22,5 Km a meta | El ciclista de Pinto y Miguel Ángel López llegan a la altura de Bardet. Sky no fuerza en exceso, Sierra Nevada es mejor terreno para recuperar tiempo.

24,3 Km a meta | El español contacta de nuevo con el grupo. Contador abre un hueco de treinta segundos. Él y el colombiano están a cincuenta segundos de Yates.

25,2 Km a meta | Se corta David de la Cruz, que prefiere seguir su ritmo sin cambios bruscos.

26,4 Km a meta | ¡Ataca Contador! El español no quiere esperar y ataca antes de la última ascensión. Miguel Ángel López, su aliado. Sky cambia el ritmo en el pelotón.

26,5 Km a meta | Se compacta la cabeza de carrera. El cuarteto cuenta con 56 segundos de ventaja sore el grupo principal.

27,5 Km a meta | Astana sigue al frente del pelotón con varios hombres. Aru o Miguel Ángel López, uno de ellos tomará el protagonismo en Sierra Nevada.

28,5 Km a meta | El belga ya afronta las primeras rampas del Alto del Purche, de un desnivel del 10%. La media de este puerto es del 8%. Desde Lotto le informan de que llegan tres corredores fuerte desde atrás.

30 Km a meta | Armee solo tiene veinticinco segundos de ventaja sobre el grupo perseguidor. El triunfo, no obstante, está en el grupo principal, que ha reducido la brecha hasta 1:20 minutos.

37 Km a meta | El pelotón parece decidido a dar caza a Yates y Bardet. La diferencia está en menos de dos minutos. En cabeza continúa Armee.

Dos horas de carrera y solo faltan 38 kilómetros para el final de etapa; los más duros sin embargo.

44 Km a meta | Armée condujo la subida al alto. Está a 55 segundos del grupo perseguidor y a 3 minutos del pelotón.

Resultados en el alto de Hazallanas:

1. Sander Armée (Lotto Soudal), 10 pts

2. Stéphane Rossetto (Cofidis), 6 pts

3. Romain Bardet (AG2R-La Mondiale), 4 pts

4. Adam Yates (Orica-Scott) , 2 pts

5. Steven Kruijswijk (LottoNL-Jumbo), 1 pt

57 Km a meta | ¡Falta un kilómetros para coronar el primer puerto! Sander Armée (Lotto Soudal) ha derribado a Stéphane Rossetto (Cofidis) a 2,5 km de la cumbre. Adam Yates (Orica-Scott), Romain Bardet (AG2R-La Mondiale) y Steven Kruijswijk (LottoNL-Jumbo) están a 1'15 ".

59 Km a meta | Armee (Lotto Soudal) da caza a Rossetto. Están a 1'55'' del pelotón.

62 Km a meta | Rossetto (Cofidis) es cabeza de carrera en solitario, a pocos metros tiene a otros tres corredores de cabeza de carrera, en el momento que la ascensión se hace cada vez más dura con trechos del 16%.¡Cómo sufren las piernas!

67 Km a meta | Los ciclistas de cabeza de carrera están a 12 km para coronar el primer alto de la etapa. Aún falta lo más duro cuando están a 2'20'' del pelotón.

71 Km a meta | Arranca, ahora sí, el primer puerto del día. El Astana, junto con el Bahrain de Vincenzo Nibali, se encarga de tirar del pelotón.

La cabeza de carrera ha cubierto más de 51 kilómetros en la primera hora de carrera.

75 Km a meta | Va a comenzar la primera ascensión del día de hoy al Alto de Hazallanas, de categoría 1. La longitud de subida es de 16,3 kilómetros con trechos de hasta el 22%. La brecha ha aumentado hasta los 2'25''.

Los resultados en el sprint intermedio de Granada (45 km):

1. Matteo Trentin (Quick-Step Suelo)

2. Tom Van Asbroeck (Cannondale-Drapac)

3. Edward Theuns (Trek-Segafredo)

85 Km a meta | Se unen a cabeza de carrera otros cinco corredores (ocho en total) con una diferencia de 2'08'' sobre el pelotón. Entran en Granada los ciclistas. Entre los más destacados está Matteo Trentin, maillot verde de la Vuelta.

94 Km a meta | Intentan abrir un pequeño hueco dos hombres de Cofidis, Rossetto y Pérez, pero el ritmo de carrera es rapidísimo. Se ha unido a ellos Nelson Oliveira (Movistar). ¡Nuevo pinchazo para Luisle que hoy no tiene su día!

102 Km a meta | Se come otra vez el pelotón al intento de fuga. Pinchazo de Luis León Sánchez (Astana) que tendrá que sudar para alcanzar al pelotón que va a 80 Km/hora.

107 Km a meta | Comienza a hacer hueco un grupo de 17 corredores con una diferencia de 10 segundos sobre el pelotón. Entre ellos se encuentran Davide Villella (Cannondale-Drapac), Matteo Trentin (Quick-Step), Alessandro De Marchi (BMC) y Julian Alaphilippe (Quick-Step).

116 Km a meta | Continúa junto el pelotón. Los corredores van a una velocidad muy alta a principio de carrera cuando lo que está por llegar es muy duro. Las piernas pueden perder fuelle de aquí a una hora.

120 Km a meta | El pelotón alcanza al primer intento de escapada del día formada por el maillot verde M. Trentin (QuickStep), Nielsen (SRO), Hansen (ABS) y Scully (CDT).

