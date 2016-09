El entorno de Djokovic teme que Murray le supere esta temporada

Hace menos de dos meses, era impensable pensar que ningún tenista pudiese superar a Novak Djokovic. De hecho, el tenista serbio dominaba el circuito con una autoridad nunca antes vista y ninguno de sus rivales parecía en condiciones de toserle. Acababa de lograr Roland Garros, el único grande que no tenía en su palmarés e iba camino de lograr el Golden Slam en un solo año.

Sin embargo, de alguna manera, su título en Roland Garros le hizo pensar que su gran objetivo ya estaba cumplido y se relajó a mitad de temporada. Sus entrenamientos posteriores no fueron igual de intensos y además se encontró con una distensión en la muñeca en pleno Wimbledon que todavía lastra su rendimiento.

Cayó frente a Sam Querrey en el césped londinense y después tampoco fue capaz de superar a Del Potro en la primera ronda de los Juegos. Asimismo, Andy Murray aprovechó el bajón del tenista que le ha frustrado durante los últimos años para apretar al máximo y sumar un buen puñado de puntos,.

No obstante, la diferencia en el ranking ATP todavía es considerable. ‘Nole’ aventaja al escocés en 5.500 puntos, pero tiene que defender muchísimos puntos en París, Shanghái, París y Londres debido a que el año pasado arrasó en todos esos torneos. Por el contrario, Murray tuvo un final de temporada discreto en 2015 y tiene muchísimo que ganar. De hecho, en la Carrera a Londres la diferencia entre ambos tenistas es de solo 1.200 puntos y si Murray se lleva el US Open, Djokovic necesitaría llegar a la final para mantener su condición de líder.

No obstante, Murray no muestra ninguna fisura en su juego en estos momentos, mientras que el actual número uno cedió un set en su estreno en Nueva York frente a Janowicz. Por eso, se puede llegar al Torneo de Campeones con el número uno por decidir y allí Murray el año pasado no fue capaz de pasar de la Round Robin, por lo que tiene mucho que ganar.

Del Potro y Nadal como alternativas silenciosas

Por todo eso, uno de los entrenadores de Djokovic, el legendario Boris Becker, considera que Murray ha crecido muchísimo en el aspecto mental en los últimos meses. "Veo a Murray desafiando la supremacía de Djokovic en los próximos Grand Slams. Lo que pienso que ha cambiado en Murray es que ha alcanzado la madurez y la estabilidad", comentó el alemán.

El exnúmero uno cree que Murray se sentía algo atormentado en los últimos años, pero también piensa que sus últimas victorias le servirán para liberarse definitivamente. "Él no ganó tantos Grand Slams como hubiera deseado desde 2013. Este Wimbledon y la medalla de oro muestran que ahora está menos presionado y que controla mejor todos los aspectos mentales". El 24 a 10 a favor de Djokovic en el ‘head to head’ es la gran prueba de que la moral del británico llegó a estar por los suelos al ver a un coloso por delante de él.

Por otro lado, Becker dejó entrever que la pelea en el futuro próximo estará solo entre estos dos tenistas. “Con Roger Federer perdiéndose Paris y Nueva York y Rafael Nadal arrastrando problemas físicos, el 'Big Four' del tenis parece haberse quedado en el 'Big Two' con Novak Djokovic y Andy Murray desarrollando un gran rivalidad".

No obstante, el germano olvida que el mejor Del Potro reapareció en Río y que con rodaje en momentos de máxima tensión puede ser un jugador muy difícil de superar. Sus latigazos todavía son imparables, es más joven que el resto y ganó un Grand Slam mucho antes de que Murray lo hiciese. Por eso, si las lesiones le respetan siempre es un tenista a tener muy en cuenta. Por otra parte, Rafa Nadal ha demostrado en los últimos encuentros que ha salido del bache mental en el que se encontraba y su resistencia física nunca se ha resentido.

Así las cosas, todo apunta a que volverá a ser un tenista temible en la tierra el año que viene y fiable en el resto de las superficies. De momento, se toma estos meses como un breve periodo de adaptación, más convencido que nunca de que volverá a su mejor nivel. “Me he sentido muy bien durante todo el partido. Vengo de una lesión, ahora es imposible pensar en una final. Voy día a día y estoy muy contento de volver a estar en competición y que la muñeca esté mejorando”, comentó el manacorense al firmar su pase a tercera ronda en el US Open. De esta forma, el año que viene, con Federer de nuevo en liza, el ‘Big Four’ puede pasar a ser un ‘Big Five’ con otros invitados especiales como Raonic, Cilic o Thiem dando mucha guerra, por lo que el tenis puede tener más alternativas e interés que nunca, pese a la visión de Boris Becker.