Djokovic toca fondo en 2017

Novak Dkokovic, ausente en Miami por unas molestias en el codo, descenderá aun más el próximo lunes en la ‘Race’, donde ahora reside en la decimoctava plaza. El serbio afrontará la gira de arcilla con sólo 475 puntos, una cantidad ínfima, que no tenía a niveles tan bajos desde 2006, cuando con diecinueve años (75 del mundo) su tenis aún no había explotado. Una situación comprometida difícil de imaginar tras la última edición de Roland Garros.

Hegemonía perdida

En su duodécima participación, y tras tres finales cedidas, Djokovic halló en 2017 su Grand Slam más anhelado. Roland Garros le permitió cerrar el círculo a sus veintinueve años. Un triunfo que le asentó aún más al frente del ranking ATP, su hegemonía parecía apuntar más allá incluso de los diecisiete majors de Roger Federer. Con la medida tomada a Murray, los problemas físicos de Nadal y el suizo y una joven generación (Kyrgios y Zverev) carente de experiencia, nadie parecía dispuesto a discutir su figura.

De un plumazo, todo se desvaneció. El serbio cayó con estrépito en Wimbledon, los Juegos Olímpicos y no pudo con el escocés en el US Open. El de Belgrado quebró su alianza con Becker, que días después se atrevió a reconocer públicamente que el serbio no entraba como antaño. “Djokovic no entrenó todo lo que debía últimamente”. Este suceso, propiciado quizás por un exceso de relajación, se aunó a pequeñas molestias físicas y a su paternidad en octubre, que se convirtió en su foco de atención: “Mi prioridad número uno ya no es el tenis”.

Un 2017 preocupante

Estos problemas han persistido en el inicio de curso. Más bien se han agravado, y eso que la temporada arrancó de forma inmejorable con el título de Doha. Sin embargo, erró en los escenarios más decisivos que tuvo que afrontar después. En Australia se dejó sorprender por Istomin en segunda ronda. En Acapulco e Indian Wells, se topó con su bestia negra: Kyrgios. El australiano le inclinó en cuartos y octavos de final, respectivamente.

Tras ceder el cetro de número uno del mundo, ahora con su baja en Miami son muchos los que empiezan a acechar su segunda posición. En tres meses de competición Djokovic ha sumado 475 puntos. Actualmente es decimoctavo en la ‘Race’, aunque descenderá tras la conclusión del evento californiano. No se encontraba en una situación tan problemática desde hace más de una década: 2006.

Por aquel entonces Djokovic había accedido recientemente al Top 100, sólo tenía diecinueve años y su tenis aún no había explotado. Su mejor resultado hasta la gira de arcilla fueron unas semifinales en el ATP 250 de Zagreb. 175 puntos sumó entonces hasta la conclusión del mes de marzo. Desde entonces en adelante siempre ha superado con creces los 475 puntos de esta temporada.

La última noticia que se conoce del serbio es que estará presente en la eliminatoria de cuartos de final de Copa Davis que enfrentará su país con España en el primer fin de semana de abril. Por tanto, sus molestias en el codo parecen ya olvidadas. ‘Nole’ tendrá que recuperar en la arcilla el terreno perdido sobre su superficie más idílica. Con Roger dosificando su calendario, su principal obstáculo en su regreso puede ser Rafael Nadal.