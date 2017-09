Las desorbitadas cifras que deja la Laver Cup, el quinto ‘Grand Slam’

En los días previos a la disputa de la Laver Cup emergió una inmensa expectación, aunque también un sinfín de críticas. Tenistas que constantemente clamaban contra el intenso calendario habían aceptado sin rechistar la disputa de un torneo que, curiosamente, propició bajas importantes una semana antes en la Copa Davis. Los primeros envites fueron cuanto menos curiosos, con los jugadores entregados tanto en la pista como en los banquillos. Gritos, instrucciones entre los propios protagonistas… Una extraña sensación de que realmente había cuajado un proyecto que distaba de ser una mera exhibición.

La sensación se mantuvo con el transcurso de las jornadas y a la conclusión del evento, los jugadores la refrendaron. Todos incidieron en la importancia del torneo, que imita a la mítica Ryder Cup de Golf y que homenajea a Laver Cup, campeón de once Grand Slam y el único en la historia que ha conseguido ganar (y por dos ocasiones) los cuatro majors en un mismo curso. El mismísimo Roger Federer, patrón del torneo, comentó tras otorgar a Europa el punto decisivo que había sentido algo similar “a las grandes victorias”. Sus palabras no son ninguna utopía, la Laver Cup se presenta como el quinto Grand Slam.

Ha resultado incluso más atractiva, con alicientes como el de ver formar dupla a los dos mejores tenistas de la historia. Para los tenistas, aún más. Este lunes el New York Times, como recoge Punto de Break, ha publicado la prima que han recibido los tenistas europeos que han obtenido el triunfo en esta edición: 250.000 dólares cada uno. Esto formaría parte únicamente parte de una recompensa que no recibido el Resto del Mundo. Sin embargo, cada jugador habría recibido una cuantiosa suma por su me mera participación, en función del caché que representan. Nadal y Federer podrían estar cerca del millón de euros.

Esa es la cifra que ambos suelen aceptar, como el caso del balear en Abu Dhabi, el evento que se celebra a comienzo de año y que además le sirve para tomar ritmo antes de desembarcar en el primer torneo. En total, algo más de un millón de euros por tres días de competición. Cifra similar a la que reparten los Grand Slam a los finalistas, tras dos semanas de competición y con la dificultad que ello conlleva. Otros jugadores como Shapovalov o Tiafoe habrían recibido mucho menos dinero (aún se desconoce), pero igualmente rentable en comparación con otras citas.

A nivel de expectación el evento también se ha acercado a un major. 85.000 personas han transcurrido por el O2 Arena de Praga únicamente de viernes a sábado, y sin entradas a bajo coste para visitar las instalaciones como se ofertan en las previas de algunos Masters 1.000 como el Mutua Madrid Open. La pista, negra, otro toque sugerente. La combinación de entrenadores, Borg y Mcnroe, y las distendidas charlas de tácticas han logrado conmover a los espectadores. La Laver Cup no es una mera pachanga pese a que en los días previos si lo pareciera. Es todo un ‘Grand Slam’ y llega para quedarse. Para el próximo curso ya tiene sede: Chicago. El Resto del Mundo será local. ¿Veremos nuevas caras?