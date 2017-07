Cuarta etapa del Tour de Francia 2017, en vivo oline y en directo

La etapa arrancará este martes 4 de julio a las 14:00 (hora española) y se podrá seguir a través del canal Teledeporte y en Estrella Digital.

Por supuesto, no hay que dejar de tener en cuenta a Peter Sagan para esta tercera etapa tras la gran actuación que tuvo en la segunda. Esta etapa está caracterizada por ser llana, con un puerto de cuarta categoría a 40 kilómetros del final, que en teoría no debería suponer ningún dolor de cabeza para los equipos de los sprinters

Geraint Thomas (Sky), Chris Froome (Sky) y Michael Matthews (Sunweb) son los actuales líderes de la clasificación general. Sagan y Matthews son los favoritos para conseguir el liderato al finalizar esta tercera entrega del Tour 2017 en Vittel. Esta estapa es perfecta para ciclista australiano, ya que podrá sacar todo su potencial en lo que respecta a los sprints

La etapa de este martes también se caracteriza por ser larga, ya que se trata de 207,5 kilómetros de distancia. Mondorf (Luxemburgo) será la localidad donde arrancará esta tercera etapa, en la que destacan los puntos de Cols des Trois Fontaines en el kilómetro 170,5 y el sprint intermedio de casi 13 kilómetros

Sprint incroyable de @petosagan, surpuissant pour s'imposer devant @blingmatthews / What a sprint from Sagan, so much power! 💪💪 #TDF2017 pic.twitter.com/FJGFOYWHnL