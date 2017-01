Los Campeones de Europa XTERRA buscan ayuda

El deporte, que es una historia de superación, a veces muestra la cara más heroica de un ser humano. Pocos podrían recomponerse física y anímicamente tras ser víctimas de una explosión de varias minas anticarro que se llevaron la vida de cinco militares. El teniente de Infantería de Marina José Manuel Candón se dejó muchas cosas en ese brutal accidente, un ojo y casi el otro, por ejemplo, pero además de cientos de trozos de metralla en su cuerpo se llevó un espíritu de superación y mucha inquebrantable. El que le ha llevado a ser el primer Campeón de Europa de la terrible XTerra discapacitado, o a ser el primer deportista con estas limitaciones en competir en el mundial XTerra, en Hawaii. Ahora Candón necesita ayuda para seguir su reto, demostrar que un discapacitado no tiene que quedarse encerrado en casa.

El paratriatleta asidonense y residente en Chiclana de la Frontera comienza su campaña de búsqueda de patrocinio y mecenazgo para recaudar fondos y poder afrontar con éxito su temporada deportiva 2017. Deficiente visual grave el teniente José Manuel Candón, experto en desactivación de explosivos y retirado por aquel terrible accidente con minas, afronta sus secuelas y múltiples operaciones quirúrgicas con la práctica deportiva.

De esta manera se ha convertido en el primer triatleta europeo con discapacidad visual en proclamarse Campeón de Europa XTerra en un tándem junto a su inseparable guía y amigo, el sargento de Infantería de Marina Nicolás Arellano, al mismo tiempo este título le dio opciones a participar en el Mundial de XTerr" en Hawai, en el que compitió con desigual fortuna. "Nunca antes habían visto a un discapacitado visual en tándem en una prueba de tanta dureza, hemos hecho historia y queremos seguir haciéndolo", asegura el teniente Candón.

Entre otros títulos, ambos son SubCampeones de España de Acustlón, Campeones de Andalucía de Duatlón, Triatlón o ciclismo, alguna de ellas acompañado por otros de sus guías, los también infantes de Marina Mario Galvín y José A. Pérez. Individualmente es Premio Andalucía Excelente y mejor deportista con discapacidad para APDA.

Este jubilado sufre como muchos deportistas vocacionales las dificultades económicas de la alta competición, carentes la mayoría de premios en metálico a discapacitados. Para poder competir se las ingenia organizando rifas, ventas de tazas de desayuno o campañas crowdfunding. Pese a las estrecheces para poder llegar a las competiciones, no olvida el carácter solidario de su reto de superación. Parte de lo que recauda lo dona a la Asociación de personas con discapacidad ADIJANDA: "Me gusta ayudar, estamos todo el día pidiendo ayuda para competir, ¿por que no colaborar nosotros también?”.

El paratriatleta ha vuelto a comenzar una campaña en busca de empresas, negocios, pymes, cualquiera que quiera colaborar en su carrera deportiva a cambio de lucir sus marcas y emblemas en las competiciones. "Este año la temporada vendrá determinada por la cantidad recaudada, partimos de cero, y necesitamos ayuda. Sin que colaboren con nosotros no llegamos". El año pasado, con los desafíos de la Xterra europea y la mundial, sus escasas posibilidades económicas quedaron ya exhaustas: “Mi compañero guía y yo somos padres de familia, en mi caso pensionista. El año pasado tuvimos prácticamente que recorrernos todas las empresas locales buscando ayuda, incluso tuve pedir un crédito que aun estoy devolviendo”.

En esa pasada temporada, en la que lograron el máximo nivel deportivo, también con un tremendo coste económico para ellos, contaron con el apoyo de los compañeros de profesión, en la forma de la asociación militar ASFASPRO. En ese glorioso año de éxitos y campeones de Europa contaron también con el apoyo de Estrella Digital, no solo material, sino en la difusión de sus éxitos.

Una misión informativa que este diario cumple no sólo como un acto de justicia social, sino porque la historia de superación de un verdadero héroe es apasionante. Candón lo expresa de la siguiente manera: “Somos discapacitados y no inútiles y estamos haciendo historia deportiva”.