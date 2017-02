¿Por qué Asics es la Mejor Marca de Zapatillas de Pádel?

No hay nada mejor que lanzarse a las pistas de pádel para comenzar a jugar entre amigos. Y es que sociabilizar haciendo deporte es una de las características principales del pádel. Es por ello, que cada vez son más los que se apuntan a esta moda y eligen una vida más sana y de mayor calidad.

Lo primero en lo que se suelen fijar los jugadores principiantes es en la pala. Si bien es cierto que una buena pala nos permitirá un mayor control y precisión de la bola, no debemos olvidar la importancia de elegir un buen calzado. En el pádel, llevar unas zapatillas apropiadas resulta de vital importancia. No sólo es cuestión de estética o moda, también lo es de salud.

Son muchas las ocasiones que vemos en las pistas de pádel a jugadores con unas zapatillas de running, de fitness o de uso diario. Es normal que, en un principio, y sobre todo cuando no sabemos si nos gusta el pádel o no, no queramos gastarnos dinero en unas zapatillas específicas de pádel. No obstante, no debemos olvidar que el calzado es fundamental para evitar lesiones, por lo que, si ves que te gusta el deporte, te recomendamos que no pienses en las zapatillas como en un gasto superfluo y comiences a pensar en adquirir unas buenas zapatillas de pádel.

Para entender bien la importancia de llevar unas buenas zapatillas del pádel, tenemos que saber que se trata de un deporte que implica una gran cantidad de cambios de dirección, así como giros, saltos y desplazamientos rápidos. Es por esto que contar con unas zapatillas que protejan las articulaciones nos evitará posibles lesiones. Los tobillos deberán estar bien protegidos frente a los impactos que pueden producirse durante el partido.

Las zapatillas Asics, las mejores para el pádel

Una vez nos hayamos decidido a comprar unas zapatillas de pádel, bien sea porque queremos renovar las antiguas, bien porque hemos comenzado a jugar a pádel recientemente, nos puede entrar la duda de cuáles son las zapatillas más adecuadas para este deporte. Entre los modelos y las marcas, las zapatillas de pádel Asics destacan por su calidad y diseño.

Asics es una empresa que lucha al máximo para ofrecer las mejores zapatillas del mercado a todos los jugadores. Las zapatillas Asics gel Bela son las más vendidas y tiene su motivo. Este modelo está diseñado para garantizar la mayor comodidad posible, incorporando un gel especial en la suela, de modo que la amortiguación se optimiza y las rodillas no sufren. Además, la mediasuela y la plantilla están fabricadas con materiales que favorecen la amortiguación y mejoran la suavidad de la pisada. Además, los materiales que usa la marca nipona son muy ligeros, permitiendo que el calzado mejore la movilidad del deportista.

Por lo que respecta al tobillo, Asics incorpora una espuma que se adapta a la forma del pie del jugador que la lleva. La suela tiene una doble densidad que las hace más duraderas, y se incluyen unos pivotes que ayudan a realizar giros de forma rápida y cómoda, sin poner en riesgo las articulaciones. Por otra parte, las zapatillas de alta gama también llevan una protección en la puntera para aumentar la durabilidad del calzado.

La marca de zapatillas Asics cuenta con un catálogo muy amplio de calzado deportivo, donde podrás encontrar tus zapatillas ideales, ya sean de hombre, de mujer o de niño. Además, la marca japonesas es una de las que más apuesta por la innovación y tecnología. El resultado de sus avances la ha llevado a despuntar en el sector de las zapatillas de pádel. No es casualidad que la marca Asics patrocine a los jugadores número 1 del mundo del pádel.

La importancia de la suela

Cuando vayamos a escoger unas zapatillas de pádel, una de las cuestiones más importantes a tener en cuenta es el tipo de suela de las zapatillas que vamos a elegir. Para tomar una mejor decisión es conveniente que conozcas los tipos de suela que existen con respecto a las zapatillas de pádel.

Omni o multipunto: Si vas a comenzar a jugar a pádel o tienes un nivel medio, estas son las suelas más recomendadas. Su característica principal es el gran número de puntos que poseen, que harán que el agarre sea perfecto para responder a todos los tipos de movimientos que vayas a realizar durante el partido.

Espiga: Estas zapatillas están recomendadas para jugadores de nivel alto y jugadores profesionales del pádel. Se caracterizan por la profundidad del dibujo de la suela que garantiza una mayor durabilidad. Este tipo de suela se agarra a todo tipo de superficies, incluidas las pistas donde hay mucha arena. Con este tipo de suela podrás conseguir una movilidad mucho más fluida.

Mixta: Es una combinación del modelo de espiga y el modelo multipunto. El formato espiga se presenta en la suela en zonas de mayor desgaste, con lo que obtendremos mayor durabilidad, por otro lado, el modelo multipunto cubre el resto de la suela, para garantizar un mayor agarre y por tanto un mayor rendimiento.

Es importante que a la hora de adquirir tus nuevas zapatillas de pádel te fijes en algunos aspectos fundamentales que necesitarás para hacer un buen partido y no tener lesiones. En primer lugar, a la hora de realizar cualquier tipo de movimiento en la pista, las zapatillas deberán ofrecer un buen agarre a la hora de arrancar. En segundo lugar, cuando queramos llegar a bolas más forzadas, deben poder deslizar con facilidad y hacer giros rápidos. Otra cuestión es que sujeten bien el pie, de forma que podamos evitar todo tipo de lesiones que podamos sufrir en el partido.

Te recomendamos que cuando vayas a comprar pruebes dos o tres modelos distintos y siempre en los dos pies, ya que por lo general no son iguales. También es importante que tengas en cuenta el tipo de superficie donde vas a utilizar las zapatillas, para ver si te interesa más el agarre o la durabilidad. Es fundamental que veas si prefieres la comodidad de la suela multipuntos o el deslizamiento en pistas de mucha arena, donde las suelas de espiga son las mejores.