El aliado de Nadal que avergüenza al tenis

Este viernes Rafael Nadal hará su debut en el primer Masters 1000 de curso y será en la modalidad de dobles. El español estará acompañado de Bernard Tomic, un tenista australiano que en último lustro ha pasado de ser una incipiente promesa a un jugador odiado por el aficionado. Renuncias a su país, fiestas y partidos tirados para evitar un desgaste excesivo. Todo, aunado a sus siempre polémicas citas: “En mi carrera he jugado al 60 por ciento”.

Los favoritos saldrán a escena este viernes en Indian Wells, aunque todos lo harán en la modalidad de dobles. La temporada aun se encuentra en su recta inicial, y de ahí que figuras como Nadal, Del Potro o Djokovic aboguen por un rodaje mayor. El serbio formará dupla con su compatriota Troicki, el argentino con todo un experto como Paes, y el español compartirá pista con Tomic, una elección algo sorprendente por la polémica que envuelve desde hace tiempo al tenista australiano.

En el recuerdo queda una entrevista concedida por Tomic a la revista Tenis World, en la que se postulaba como candidato al metal en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. No había cumplido la mayoría de edad, pero ya había exhibido un tenis lo suficientemente atractivo como para no catalogarle de loco tras aquellas palabras. Sin duda, era la firme promesa a tomar el relevo en el circuito masculino. Una imagen y una sensación que ahora es difícil de volver a imaginar.

Y es que en el último lustro Tomic ha sido más noticia fuera que dentro de las pistas. Su evidente potencial, su técnica, le han llevado a situarse sin excesiva dificultad entre los treinta mejores del mundo. Entre sus planes no parece estar el ir más arriba. “Jugaré al tenis hasta que tenga el suficiente dinero para retirarme”, mencionó en el arranque de la presente temporada. Es más, reconoció que nunca se ha esforzado al máximo: "En mi carrera, he jugado al 60% y he tenido una muy buena vida con todo el dinero que gané”.

Lo cierto es que el australiano se ha visto envuelto en numerosas polémicas que han propiciado el enfado de los aficionados al mundo de la raqueta. El tenista, como ya hiciera su compatriota Kyrgios, se dejó ganar un set frente a Steve Darcis en el ATP 250 de Delray Beach disputado recientemente. Incluso se ha negado a acudir en defensa de su país sin alegar ninguna excusa razonable, y ganándose así el menosprecio de los suyos. No es lo único, pues Tomic ha protagonizado peleas, retiradas de carnet, y hasta se le vinculó a una trama de drogas. Su entretenimiento en sus viajes, como también confesó en su día Gulbis, otro del estilo, consiste en agotar la noche en las discotecas.

De ahí que no sorprendan sus prematuras derrotas, como la sufrida en la jornada de ayer ante Fratangelo en Indian Wells. Sí que llama la atención que Nadal le haya escogido como pareja para el evento estadounidense, una elección, eso sí, que se produjo antes de que Tomic se dejara ganar en Delray Beach. No obstante el de Manacor siempre ha tenido buenas palabras hacia el australiano, del que elogia su tenis y al que le augura un 2017 de oportunidades.