"Da igual ser un número uno si en la pista te comportas mal"

Rafael Nadal, a lo largo de las dos últimas décadas, ha forjado una leyenda que le ha permitido ser considerado como uno de los más deportistas más grandes de la historia. Dieciséis Grand Slam, y los que están por llegar, le avalan. Pero su legado va más allá de hacer vibrar a un país o de exhibir sus repletas vitrinas. Sus valores han recorrido el mundo entero y ha sido el máximo representante español en el deporte. No conforme con todo esto, ha querido aportar su granito de arena a un deporte como el tenis, con la creación de su propia academia en Manacor. Un lugar idílico para todos aquellos que ansían tomar una raqueta tras haber vislumbrado tantas tardes sus envites.

Un rescate al tenis

Pese a su influencia, el tenis no atraviesa su mejor momento. En número de licencias deportivas, ha caído en la última década en detrimento del pádel, cuya jugabilidad es mucho más asequible. También en la práctica convencional se ha visto disminuido este factor. Sin embargo, en una etapa en la que apenas se crean academias, y otras sufren para mantener a sus pupilos, la suya se ha convertido en todo un éxito. Sin ir más lejos, este verano son miles los chavales que han aprovechado para realizar entrenamientos intensivos y a la par disfrutar de un ambiente agradable y un sinfín de actividades alternativas. Todo, bajo un telón idílico, con 26 pistas reglamentarias de tenis, campo de fútbol, piscina...

Entrenamientos intensivos

Así lo relata Alexandra Starkova, una tenista madrileña que tras disputar varios torneos de categoría ITF aceptó una beca en Estados Unidos, para compaginar sus estudios mientras disfrutaba sin coste alguno de su gran pasión. La joven ha ejercido este verano de profesora de los más jóvenes en la Rafael Nadal Academy. “Ha sido un verano fantástico para mí, me lo he pasado genial”, destaca para describir la gratitud de la experiencia. Tras pasar dos meses en Manacor, a Alexandra no le queda duda alguna de que la academia de Nadal “no es un centro cualquiera”. "Trabajan muy duro para sacar lo mejor de ellos y que se vayan a casa con buenas sensaciones”, comenta.

La magnitud de la Academia se mide al vislumbrar la cantidad de personas que transcurren por las instalaciones. Alrededor de 280 niños han ido cada semana de este verano. La clave, organizar grupos pequeños para que el aprendizaje sea más rápido. “Nosotros los agrupábamos por niveles. Teníamos a los mayores en el primer turno (08:30 horas)”, señala Alexandra. En total se reúnen siete u ocho grupos de veinte personas, con cinco entrenadores para cada uno de ellos. Las sesiones duran en torno a casi tres horas, repartidas entre tenis y físico. Calentamiento exclusivo con preparador físico, peloteos, entrenamientos y partidos. Y después, turno para los más jóvenes.

Proyecto de futuro

Al margen del tenis, “los monitores se encargan de realizar diferentes actividades con los niños: fútbol, paddle surf, playa, visitar museos...”, cuenta Starkova. Pese a que los cursos iban por semanas, “muchos de los niños repetían. No era extraño verles de nuevo”. Sin embargo, y más allá de la diversión, la Academia de Nadal se presenta muy estricta a la hora de seleccionar a sus pupilos para ingresar todo el curso. Entre esas exigencias, más allá del nivel están los valores, como reconoce la propia Alexandra.

“Para ser anual tienes que jugar bien, pero sobre todo tener buena actitud y ser respetuoso. Da igual ser un número uno si en pista te comportas mal”, cuenta Alexandra. También se solicita un máximo compromiso en el estudio: "Se les reclama que den el 100% en el aula. Este año bastantes chavales han decidido ser anuales para trabajar duro con el tenis y estudiar en la Academia". Semejantes condiciones y la indudable marca Nadal ha propiciado que vengan chavales "de diferentes países y continentes". Una integración que obliga a ambas partes a mantener un "buen nivel de inglés".

A comienzos del próximo año la Academia contará con todo un referente: Toni Nadal. El tío y técnico de Rafa ha decidido esta temporada poner punto y final a su aventura con el manacorense, después de una vida llena de éxitos. La integración de Carlos Moyá al equipo técnico y la madurez del dieciséis veces campeón de Grand Slam han sido los principales motivos. Toni Nadal, en lugar de buscar otro jugador en el circuito, se centrará únicamente en la formación de los jóvenes chavales. Un plus añadido de prestigio al centro, que espera algún día dar salida al sucesor del mejor deportista español de la historia.