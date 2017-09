‘Hackean’ la cuenta de Rafa Nadal para atizar a Rufián

Pese a que Rafael Nadal no acostumbra a posicionarse políticamente, hace escasos días que se pronunció ante el referéndum de Cataluña. “No debería salir adelante, es como saltarse un semáforo en rojo”. Estas palabras, publicadas por El Mundo, no se correspondían con su pensamiento, o al menos eso aclaró el balear a su llegada a España tras la conquista del US Open. “Me siento muy cercano a Cataluña y evidentemente me siento español”, comentó el número uno del mundo.

"Entiendo que juntos somos mejores y más fuertes, que no por separado, y ojalá que podamos seguir para siempre, pero se ha llegado a una situación límite y para que las cosas se arreglen las dos partes tienen que poner de su lado", dijo Rafa para suavizar la situación.

Este martes de nuevo ha desatado la polémica, después de que su cuenta de Twitter compartiera el comentario y el vídeo de un usuario en el que se atizaba a Rufián. “El hos… a Rufián se ha escuchado hasta en Meranges”, decía el mensaje. El tuit ha alcanzado los 4.000 compartidos y ha sido muy comentado en las redes.

Minutos después, Rafael Nadal ha explicado a través de sus redes sociales que él no ha compartido el mensaje del usuario. “Acabo de darme cuenta de que terceras personas han entrado en mi perfil haciendo un uso inaceptable. Ya la he recuperado. Lamento lo sucedido”, ha señalado.