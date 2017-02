Ventajas de la formación online frente a la tradicional

Vivimos muy deprisa. Seguramente seas de esas personas a la que le faltan hora en el día, de las que se levanta corriendo y ya no para de hacerlo hasta que sobre las 20.30 0 21.00 de la noche, consigue sentarse en el sofá de su casa a descansar. Durante la semana, es muy difícil sacar tiempo para cosas que sabemos que tenemos que hacer como por ejemplo un master o un curso que complete nuestros estudios.

Si por motivos laborales, incompatibilidad de horarios o distancia geográfica, no puedes ampliar tus conocimientos con los que poder optar a una mejora en el ámbito laboral; tienes que conocer las ventajas que tiene formarte con masters o cursos online. Es la mejor forma para poder compaginar los estudios con el trabajo y otras actividades de ocio que son tan necesarias en nuestra vida.

Ventajas de la formación online

Una de las principales ventajas de optar por la formación online, es que puedes planificarte como tu quieras. No tendrás que cumplir con estrictos horarios ni tendrás que acudir a clase para que el profesor te explique los temarios. Podrás organizarte como tu quieras. Si sólo puedes dedicar una hora al día, podrás hacerlo sin necesidad de acudir a ningún centro donde se imparta la clase. Esto es perfecto para aquellas personas que disponen de pocas horas al día para poder estudiar masters o cursos.

El ritmo de trabajo lo marcas tú. Esto quiere decir que podrás organizarte el estudio como mejor te venga. Si entre semana no dispones de mucho tiempo, podrás organizarte para avanzar con el temario durante el fin de semana. No estarás atado a horarios exigentes ni a desplazamientos innecesarios. Podrás adaptar tu ritmo según puedas exigirte más o menos y adaptar el calendario a tus necesidades.

Ya no tienes que preocuparte si no vives en una ciudad en la que se de la oferta educativa que tu necesitas. Con la formación online, podrás optar a cualquier master o curso de formación profesional de cualquier parte de España. En la era de Internet, tenemos la suerte de tener al alcance una amplia oferta educativa sin tener que desplazarnos a la ciudad en la que se imparte. El mundo esta conectado y todo el contenido esta globalizado.

Partiendo de la base de que podemos acceder a cualquier oferta educativa de las diferentes ciudades de España, podemos afirmar que la formación online es mucho más amplia y rica que la formación tradicional. El e-learning está contribuyendo al éxito de muchos alumnos en diferentes puntos geográficos.

El trato que tendrás tanto con los profesores como los alumnos se realiza a través de Internet. Esto crea unas conexiones de mucha calidad ya que siempre estaréis conectados entre vosotros para resolver cualquier tipo de dudas. Si tienes dudas, podrás plantearlas a los profesores y ellos te las resolverán de forma personal.

Los contenidos que ofrecen los cursos están en actualización constante algo que no sucede con tanta facilidad en la formación presencial. Un libro es más difícil de actualizar que los datos de una web por ejemplo. Además, la variedad de formatos es más amplia y complementa y favorecen el aprendizaje a través de diferentes vías: vídeos, imágenes, infografías, videoconferencias o clases en directo.

Introducir al usuario en las nuevas tecnologías de la información es también una ventaja para aquellos que quieren aprender a través de un curso o master online. Internet no deja de ser una herramienta de la que se puede sacar mucho provecho si se sabe utilizar. De esta forma, no sólo aprenderíamos sobre el temario que hemos elegido sino que, además, podríamos aprender muchas formas nuevas de recibir y compartir la información con el resto de personas. Será una buena manera de familiarizarnos con las nuevas tecnologías, la enseñanza online a través de redes sociales, foros, chats especializados…

Por último, podríamos destacar como ventaja el anonimato. A muchas personas les cuesta decir su opinión ante una clase de muchas personas y no sacan partido a las charlas con el profesor por miedo a hacer preguntas en alto. A través de las clases online, podrás guardar tu anonimato de forma parcial por lo que, aunque seas tímido, no lo pasarás mal a la hora de plantear dudas al profesor o al resto de compañeros. No es necesario intervenir en público para resolver aquello que no hemos entendido bien y que necesitamos que nos vuelvan a explicar.

