El supermercado de El Corte Inglés felicita con música en directo las fiestas de Navidad

El supermercado de El Corte Inglés quiere felicitar las fiestas Navideñas a todos sus clientes de una forma muy especial. Esta acción se encuentra dentro de las actividades que El Corte Inglés ha desarrollado con motivo de las fiestas de Navidad y su 75 Aniversario.

Una representación del coro de Gospel Black Light, camuflados entre los empleados de El Corte Inglés, ha sorprendido cantando diversos villancicos a todos aquellos clientes que se encontraban realizando compras navideñas en el Supermercado de Princesa.

“All I want for Christmas is you”, “Oh Happy Day” y “Happy” han sido alguno de los temas que los integrantes del coro de Gospel han interpretado animando así a todos los clientes a sumarse al espectáculo.