Seguro de viaje: ¿por qué es necesario?

A la hora de contratar un viaje, normalmente miramos el destino, comparamos los precios de los diferentes lugares que nos interesa conocer, los alojamientos disponibles y hasta comparamos las ofertas. También es normal contactar con alguien que se encargue de pasar por casa para que se asegure de que todo está bien, regar las plantas o dar de comer a los animales si los tenemos y no viajan con nosotros. Sin embargo, hay un detalle que normalmente no se tiene en cuenta y que es tanto o más importante incluso que salir a descansar unos días. Nos referimos a los seguros de viaje, que muchos prefieren ahorrarse y otros consideran sencillamente un mal necesario que podía ser más barato. Veamos, de la mano de lati Seguros, los motivos por los que no deberías escatimar ni intentar ahorrarte en la contratación de este servicio.

La importancia de tener un seguro de viaje

Imagina por un momento que estás en el extranjero, caes enfermo o algo te sienta mal. Cuando vas al médico, si no eres ciudadano del país lo normal es que te pidan un pago por adelantado, o que tengas que entregar el número de tu tarjeta de crédito para que carguen en tu cuenta los gastos médicos. ¿Quién te devuelve ese dinero o se hace cargo si no tienes los fondos necesarios? A no ser que cuentes con un seguro con cobertura médica, nadie.

Piensa en otro caso. Te surge un imprevisto y tienes que retrasar tu viaje o cancelarlo. Un seguro de cancelación te permite recuperar el dinero que has dado como señal y no tener que pagar el resto del viaje que tenías reservado. En caso de no tenerlo, tendrás que pagarlo todo aunque te quedes en casa.

Llegas al aeropuerto y el vuelo se suspende o sales mucho más tarde. Tanto que tienes que pasar la noche en algún sitio, pero en el aeropuerto no te dejan quedarte. ¿Un hotel? Vale, pero la indemnización por la demora y los gastos que te ha causado no los podrás cobrar a menos que tengas bien cubierto este apartado.

Estos son solo algunos ejemplos de por qué necesitas un seguro si vas a viajar. También está la pérdida de maletas, los accidentes o la cobertura legal en determinados casos que se pudieran producir.

No vale cualquier seguro

Ahora que estás convencido, debes saber que hay diferentes seguros. Igual que diferentes tipos de viajes y viajeros. Por eso, en lugar de lanzarte a por el seguro de viajes más barato que puedas encontrar, es bueno revisar las condiciones de contratación, qué cosas se cubren y cuáles no para que al salir a disfrutar de tu viaje, puedas hacerlo con la tranquilidad de estar bien protegido frente a imprevistos. El precio que pagas por ello es mucho menos del que te costaría cualquier incidente.