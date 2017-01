El nacimiento de tu hijo, trascendencia en el tiempo

El parto de tu hijo se acerca y los latidos de tu corazón se aceleran cada vez que piensas en ello. Los nervios y los preparativos se acumulan y no pasa un día sin que pienses en cómo será: ¿Será guapo? ¿Será listo? ¿Será grande?… ¿Como irá el parto? ¿Saldrá todo bien? No hay por qué preocuparse… Todos en casa tiene unas ganas enormes de que llegue el nuevo miembro familiar, pero los miedos los acumulas tú y te gustaría tener la seguridad que todo va a acabar pronto y bien.

Desde aquí te vamos a ayudar un poco a que te sientas más relajada en estas cuestiones. Nosotros te podemos dar la información necesaria para que tengas más conocimiento sobre parir o acerca de los tipos de parto que existen y, por lo tanto, cómo puede ser el tuyo. Si te interesa, nos alegraremos enormemente de poder haber sido útiles en este momento de tu vida.

Has de saber que hay tres tipos de partos; el parto natural, el parto prematuro y el parto inducido y a ninguno de los tres has de temerle en absoluto. Afortunadamente, los medios técnicos y los avances científicos se han puesto de acuerdo para que la práctica totalidad de los partos se realicen perfectamente.

Para empezar has de tener una idea aproximada de la fecha probable del parto, que ya te habrá indicado tu matrona. Si no la tienes clara, te direccionamos a una web en el enlace anterior que, gracias a una calculadora de fecha de parto, te puede indicar con bastante exactitud esa fecha de parto tan especial, tan temida y ansiada a partes iguales.

Es importante conocer la fecha aproximada en la que vas a dar a luz para tu propia tranquilidad, ya que se considera normal que el bebé nazca dos semanas antes o dos semanas después de esa fecha, así que no te preocupes si se retrasa o adelanta. En el momento de parir, se considera bebé a término el que nace a partir de las 38 semanas y el que nace antes de las 42 semanas. Es decir, que hay un periodo de 28 días en que el bebé nace normalmente. Es una amplitud muy grande la de veintiocho días, por lo que existen muchas probabilidades de que la fecha de parto no coincida exactamente.

Como decíamos, existen tres formas de traer un niño al mundo. Nosotros te deseamos un parto natural, que es aquel en el que, salvo complicaciones, no se utiliza ningún tipo de fármaco y se permite a la mujer decidir en qué posición quiere dar a luz. Cuando se tiene completa seguridad de que todo va según lo previsto, se aconseja el parto en posición vertical y algunas mujeres deciden realizar el nacimiento en sus propias casas.

El cambio que experimenta el mundo

Aunque muchos digan lo contrario, nada cambia más la vida de las personas que ver a tu propio hijo nacer, tener un descendiente, hace que el mundo cambie a tu alrededor. Es el verdadero paso que convierte a la gente en otra cosa, los transforma en Padres.

Es el momento a partir del cual el universo se traslada desde su órbita, y deja de girar alrededor de uno mismo, para girar alrededor del pequeño recién nacido. Cuando ya nada es para ti y dejas de crecer y experimentar cosas, para ofrecer ese crecimiento y observar esa experimentación, ese descubrimiento, en la vida de los pequeños que acaban de llegar.

El mundo se vuelve más peligroso y todo puede hacerles daño. Escondes todo aquello susceptible de herirlos, ya no corres tanto con el coche y evitas las carreteras peligrosas, que antes te fascinaban. Las rutas en coche las haces más cortas y extremas los cuidados al viajar por carretera. Vigilas el funcionamiento y la estabilidad del vehículo, así como todo lo que transporta a tu bebé. Apartas de su camino las piedras y corres temiendo su sufrimiento cada vez que se cae.

Experimentas un cambio interior que no se puede negar. Te vuelves más sensible y tienes más respeto por las cosas importantes de la vida. Quieres que crezcan rápido para poder enseñarles esas cosas, pero no quieres que crezcan rápido para poder dormirlos en tus brazos. Te enfadas con ellos y te arrepientes al mismo tiempo. Las contradicciones afloran constantemente y solo hay una cosa segura, quieres lo mejor para ellos.

El tiempo adquiere otro valor, quieres que vaya todo más lento para aprovechar al máximo para estar con tus hijos. Memorizas instantes que sabes que van a perdurar en las mentes. Cada segundo con ellos trasciende al tiempo y lo hace eterno.