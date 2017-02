Mejores razas de perros para los niños

En todo el mundo hay tipos de razas de perros para todos los gustos. Algunas son para la caza, para la compañía en labores agrícolas; otras razas de perros son para jugar y estar en casa holgazaneando.

Tener una mascota en el seno familiar se ha vuelto costumbre en nuestros días. A su vez, estas mascotas representan para los más pequeños de la familia una excelente distracción, un buen compañero de juegos, y por sus características, un plus de seguridad para cuidarle cuando se deba. Especialmente en el caso de los perros, hay distintas razas que tienen más cualidades particulares que les hacen más afectivos o cercanos al trato con los niños.

Aunque haya que admitir que cualquier raza pura o mestiza de perros puede llegar a ser una buena compañía, las características genéticas, de conducta y de físico de cada una de las razas va achicando la lista hasta quedar con estos, los que se consideran los ideales para tener en la casa, sobre todo si hay niños en ella a tiempo completo.

La raza Bulldog inglés

Si hay una frase para el Bulldog inglés es esa de que “las apariencias engañan”. Por su aspecto, a muchos le resultaría fácil juzgarlo de ser un perro agresivo y enérgico. Sin embargo, en la realidad, esta raza se caracteriza por su carisma y por sus fuertes vínculos afectivos con los niños. Los cuidan y, en ocasiones, los sobreprotegen de cualquier alerta que estos mismos detecten.

Por su tamaño y su peso, que en máximos serían unos 38 cm y unos 20 kg, son ideales para andar de aquí para allá con los más pequeños de la casa.

Perros Boxer

Con un parentesco físico a los bulldogs, los boxer destacan por su batería prácticamente inagotable. Si llegados a la tarde o noche el perro no ha gastado toda su energía, buscará la mejor manera de hacerlo: corriendo o jugando. No son perros agresivos, aunque sí se vuelven hiperactivos si no se ejercitan regularmente. Por eso son ideales para jugar a las escondidas o a perseguirse.

Los Boxers son perros con un grado de afectividad muy alto, y siempre necesitan dar y recibir ese afecto. Combinado todo eso con la ternura y honestidad de su mirada, bastará para ser más que la mascota de los niños, sino la adoración de la familia entera.

Golden Retriever

Según la propia American Kennel Club, o AKC como se le conoce regularmente, la raza Golden Retriever es la más recomendada para tener en una familia con niños. Estos perros de larga cabellera dorada y brillante tienen la facultad de la paciencia y la tranquilidad como sus principales rasgos de personalidad. Tranquilidad con la que son capaces de detectar alertas y proteger, sin más explicaciones, a los más vulnerables de la familia.

Sobre esto, los Golden son perros agresivos sólo cuando sus dueños están en peligro. Después, vuelven a ser la raza paciente y de temperamento tranquilo. Con los Golden cabe un término muy humanizado: la socialización. Si la familia es numerosa, o si se sale a pasear, este perro no dudará en jugar con cualquiera, o compartir de cualquier forma. Rara vez buscan las peleas, y adoran dos cosas en particular: los juegos con pelotas y otros objetos; y el agua, heredando eso de los primeros Golden que se criaban para cazar en lagos ingleses.

Los perros de raza Collie

Con la anatomía y el pelaje de un Golden Retriever, y con los colores característicos de un Beagle, los perros Collie tienen una personalidad muy parecida a los anteriores mencionados, aunque con un nivel de alerta mucho mayor. Además, una de las actividades que más le gustan, además de correr, es que les peinen. De ser posible una vez a la semana, aunque nada mejor que hacerlo diariamente.

Los Collie son excelentes perros guardianes y es normal, si se tiene un espacio exterior grande, que pasen toda la noche en vigilia y caminando por todo el jardín. A pesar de que puedan llegar a ser grandes y pesados, no suponen un peligro ya que su temperamento es tranquilo y dócil, sobre todo con los niños. La mejor forma de traerlos a casa es desde que son unos críos, pequeños, para que al crecer vayan conociendo a toda la familia e integrándose mejor.

El imponente San Bernardo

Tan imponente que bajo ninguna circunstancia se recomienda tenerlo en espacios cerrados, como apartamentos. Esto, porque han heredado de sus antepasados el hábito de la cacería y la vigilancia. Sin embargo, se han adaptado hasta convertirse en un gigantesco oso de peluche, suave y cariñoso con los niños y con los grandes de la familia. Es un perro al que le gustan los juegos de búsqueda de objetos y, aunque le gustan los juegos de contacto como correr o perseguir, por su tamaño se recomienda no hacerlo, sobre todo en niños, ya que pueden llegar a lastimar aunque sin ninguna mala intención.

Los San Bernardo rara vez actúan de forma violenta y ante la presencia de peligro sólo ladrarán para informar a los dueños, si estos se encuentran en casa. Pero, por su tamaño, pocos dudarán si molestar o no al canino. La larga vida que pueden tener los San Bernardo, sobre todo en climas fríos e inferiores a los 18 grados, le convierten en una raza ideal para compartir toda la etapa de crecimiento de los pequeños del hogar. Algunos pueden vivir hasta 20 años, pero son eventos muy aislados y dependerá del ejercicio, cuidados, alimentación y el propio clima.

La raza Terranova, para lugares fríos

Aunque para algunos desconocidos, esta gigante raza de perros es considerada por los científicos como una de las más inteligentes. Además, estar en contacto directo con humanos desde generaciones muy lejanas, le permite ser una de las razas más sociables y carismáticas de la lista.

Son perros a los que le atraen el agua, la nieve, y el trabajo en equipo. En las costas europeas, su uso como recogedor de redes de pesca era uno de los más habituales. Comparte del San Bernardo su pelaje y su tamaño, aunque comparte de los Boxer su sentido de la afectividad y sus incansables ganas de jugar. Requiere mucho ejercicio, por lo que puede ser ideal para un niño en edades superiores a los 7 años, cuando ya puede correr y jugar a plenitud física con un perro de estas características.