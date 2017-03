Ideas para todos los padres

No hay un actor en el mundo que demuestre ante los paparazis más amor y orgullo por sus hijos que “Thor” - Chris Hemsworth. El australiano forma junto a Elsa Pataky la pareja más dulce de Hollywood. Y aunque hace poco se escucharon rumores de separación nos alegra ver que de momento siguen disfrutando juntos al lado de sus hijos India, Sasha y Tristán.

“La cosa más grande que he aprendido es que ahora sé lo que es el amor. Sé que es la frustración. Conozco una gran variedad de emociones, buenas y malas" Chris Hemsworth.

Las últimas declaraciones de la actriz Angelina Jolie sobre su ex marido Brad Pitt le han devuelto la imagen de padre perfecto que teníamos de él, un poco perjudicada al comienzo del divorcio de las dos estrellas.

“Mis hijos me hacen sentir más vivo y ser más generoso”, Brad Pitt

Aunque el soltero de oro George Clooney, de 56 años, se convertirá en padre en junio, ya se han despertado en él las inquietudes típicas de los padres primerizos. Tan emocionado estaba de la noticia que soltó la noticia del embarazo cuando su esposa la abogada Amal Ramzi estaba tan sólo de ocho semanas.

“Va a ser una aventura. Estamos de acuerdo en recibir todas las aventuras que lleguen con los brazos abiertos”, George Clooney.

Ryan Gosling acaba de adquirir los derechos para producir una adaptación del comic The Underwater Welder de Jeff Lemire, cuyo argumento gira en torno a las relaciones paterno-filiales. No sabemos si al actor le ha interesado el tema por algún asunto personal, pero sí que ahora está viviendo una de las etapas más bonitas de su vida junto a la actriz Eva Mendes y sus dos hijas.

“Son ángeles. Es el momento más feliz de mi vida”, Ryan Gosling.

Si el comportamiento del actor y director de cine Mel Gibson siempre ha estado en el ojo de la polémica: abuso de alcohol, declaraciones antisemitas y complicadas relaciones personales. Parece que su prole ejerce un efecto positivo y redentor sobre él.

“Ahora tengo nueve hijos que amo. Ellos me mantienen humilde”, Mel Gibson.

Y por último, nuestra frase favorita viene de la boca de un Nobel:

“Cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño, por primera vez, el dedo de su padre, lo tiene atrapado para siempre”, Gabriel García Márquez.

Si aún no sabes qué regalarle a tu progenitor, aquí tienes nuestras propuestas:

- Si es un 'bon vivant'

Sorpréndelo con una cena en un restaurante de moda. Olmsted spot gastro que triunfa en la Gran Manzana, trae su propuesta a Madrid. Este restaurante ha ganado fama gracias a su concepto farm-to-table o lo que es lo mismo un menú a base de ingredientes de temporada. Sus platos son considerados una experiencia sensorial que mezcla sabores, texturas y temperaturas. Nada raro porque su chef Greg Baxton pasó por los fogones del Bulli, Arzak y Mugaritz. Ahora su menú llega a nuestra capital a la azotea del Seagram´s New York en el Hotel Only you (en Atocha), donde podrás degustar deliciosos platos como su presa ibérica a la parrilla, un irresistible crepe de zanahoria, almejas y flor de girasol o la versión neoyorquina de nuestro gazpacho. Todo acompañado de un maridaje de dos cocktails clásicos Seagram´s gin. www.seagramsgin.es/hotel.

- Si es un 'fashionista'

Minimalistas, ultraligeras y versátiles, las zapatillas de SUAVS, confortables versátiles, ideales para darle estilo a todos los días ( 79€).

- Si presume de tecnología

Afeitadora Philips Serie 9000. Una máquina de afeitare eléctrica que incorpora una tecnología capaz de reconocer los contornos y adaptarse a ellos, ofreciendo una cobertura excepcional (234,99€).

Foreo - Luna™ For Men. El primer dispositivo pre-afeitado y cepillo de limpieza facial para el hombre. El sistema de pulsaciones T-Sonic™ de LUNA for MEN ofrece una limpieza profunda y prepara tu piel para obtener un afeitado más apurado y suave con tan sólo 1 minuto de uso. De venta en www.foreo.com/es. PVP:149€.

- Si es un seductor

La Nuit de L´Homme Eau Électrique de YSL. Esta fragancia es un juego provocador de contrastes que sacará su lado más hedonista y le hará revivir sus años más salvajes. Se trata de un fougère oriental, una sutil unión entre frescor y sensualidad. Lleva extracto de vainilla CO,2 que sorprenden como una descarga eléctrica, y además, los tres ingredientes que encarnan la esencia de la virilidad en las fragancias masculinas actuales: las notas de lavanda, de geranio y de haba Tonka (92€).

Perfume Masculin Pluriel Francis Kurkdjian. Otro fougére, símbolo de los grandes clásicos masculinos. En este caso lleva absoluto de Lavanda de Florencia y el suave acorde de cuero construido sobre una arquitectura de Cedro Rojo de Virginia, Pachulí de Indonesia y Vetiver de Haití (200€/200ml). De venta en Le Secret Du Marais.

- Si le gustan los cómics

Le encantará The Underwater Welder, de por Jeff Lemire.