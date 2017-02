Gastronomía más allá de los sólidos: sorbos con mucho sabor

La gastronomía habla de cada territorio, es tan identificativo como su forma de hablar. Es más, la afición por el buen comer debe ser aprendida desde pequeños, considerando que la buena gastronomía va en relación con lo que es saludable, y es una forma de proteger los ingredientes y procesos propios de un territorio.

Con frecuencia, sin embargo, se nos olvida que las experiencias más completas deben abarcar no solo a los sólidos, sino también a los líquidos. En un famoso late night, el actual presidente de la comunidad autónoma de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, mostró un paladar de lo más fino cuando le dieron a probar diferentes aguas, retado a identificar cuál procedía de su región. Revilla declaró además su extrañeza y su aversión a acompañar un trozo de carne con una bebida gaseosa, en lugar de con un buen vino.

El fruto de la vid, de hecho, despliega todo un mundo en torno a sí mismo, siendo también un verdadero arte. Hay un vino para cada ocasión, pero no es ésta la única bebida pensada para ofrecer las experiencias más completas.

El cóctel más apreciado

Un curso de coctelería en Madrid da buena cuenta de que esto de las mezclas de diversos líquidos no es una cuestión de azar, sino de dominio. Hay que considerar los matices, las cantidades exactas e incluso el recipiente donde se sirve, porque no todos tienen las mismas características. Cualquiera que quiera hacer un buen combinado no tiene que hacer un curso de coctelería en Madrid, dirigido sobre todo al barman, pero sí considerar unas nociones básicas para su disfrute y el de sus familiares y amigos. Y así convertirse en el perfecto anfitrión.

Es más, el gin-tonic perfecto tiene su propio libro, Gin-tonic para dummies, escrito por el barman y director de LOConsulting Sergio Estévez. El periódico El Confidencial recogía sus consejos para prepararlo correctamente, comenzando por la elección del vaso. A quienes opten por tubo, les apenará saber que con su reducida capacidad (solo 30 cl) no es el perfecto para que quepa todo lo que debe caber. De hecho, Estévez señala que no sirve ni para beber agua, siendo lo mejor una copa de balón, por su buena capacidad, su boca ancha y la posibilidad de cogerlo con las manos sin que la bebida se caliente rápidamente.

El hielo también debe reunir sus características concretas, es decir, ser grande y resistente. Tiene lógica, si de lo que se trata es que enfríe la bebida y no de que la agüe. Es decir, hielo industrial, como los que venden en gasolineras. Que tres o cuatro piezas para que no sobresalga es suficiente.

Lo de la elección de la ginebra tampoco es cuestión baladí. Se pueden clasificar según su sabor: cítricas (como el Larios), afrutadas (como G’Vine Floraisson), herbales (como Gin Mare), etc. Debe acompañar una tónica clásica y fría, sin aromas que nada aportan, y servida suavemente (algunos usan la cuchara mezcladora). Lo ideal es servir una parte de ginebra por cuatro o cinco de tónica. Un buen medidor es el vaso de chupito. Para aromatizar, lo mejor es la piel de limón o de naranja, sin más.

Si crees que la cosa acaba aquí, te equivocas. Estévez da en su libro consejos para también para beber, puesto que el momento clave, el de disfrutar de la bebida. Nada de pasarse con una copa toda la noche, hay que disfrutar de lo recién hecho: no más de 20 minutos.

El café, bebida universal

El café es una bebida versátil. Acompaña en los momentos de relax y es también un elemento natural para despertar la energía, sin el que muchos no pueden pasar. Sin embargo, en nuestro país tiene mala fama. Tiene que ver con varios factores, como el que proceso de tostado (torrefacción) lo quema, no está bien prensado ni recién molido, se suele servido quemado… Desde luego, tal hecho contradice enormemente a lo mucho que se toma café en España.

Ante tal situación, no son pocos los que han tomado medidas, montando establecimientos donde el servir café se ha convertido en un arte. Otros intentan mejorar la experiencia preparando su café en casa, por ejemplo con cápsulas de café, comprando capsulas compatibles Nespresso, repuestos económicos.

La web de gastronomía Directo al Paladar da una serie de consejos útiles para preparar el mejor café en casa. Habría que comenzar por un comprar un buen café que sea natural, en alguna de sus variedad más conocidas: arábica, robusta o una mezcla de ambas. Habría que huir, pues, del torrefacto, que acaba destrozando las cualidades del café. De hecho, lo mejor es el café de grano fresco para ser molido en casa, con cafetera automática o, mejor, un molinillo (los hay eléctricos).

Sin embargo, en función de lo que se prevea vaya a estar en contacto con el agua, el grado de molienda deberá ser mayor o menor. Al agua, precisamente, también hay que prestarle atención: que sea de la mejor calidad posible, porque es al base de la infusión. Mejor si es mineral, y la proporción dependerá de los gustos.

En cuanto a la taza, debería ser de un color neutro para que no afecte a la percepción psicológica del sabor, y de porcelana porque conserva bien el calor. El café, además, se ha de servir en el momento.