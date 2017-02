Estambul: la capital contra la caída del cabello

Ante el ingente problema de la caída del cabello, han surgido diferentes opciones para ponerle remedio. Aunque el abanico de posibilidades es amplio, en el presente texto se expondrán las ventajas de hacerlo en una ciudad tan emblemática como Estambul.

Implantes capilares en Estambul

Aunque a priori pudiese parecer una alternativa fuera de nuestras posibilidades, someterse a un tratamiento de implantación capilar en Estambul tiene tantas ventajas que merece la pena pararse a estudiar esta interesante opción.

La clínica Sanantur en Estambul ofrece la realización de implantes capilares con 25 años de garantía en tu implante capilar , por lo que se trata de una inversión a largo plazo, con todas las ventajas que ello conlleva.

El precio asequible del alquiler de quirófanos en esta ciudad de Turquía hace que se pueda ofrecer el servicio de implantes capilares por 2300€ , oferta todavía más competitiva que lo habitual, pero solo vigente hasta el 30 de abril .

En la oferta se incluye un viaje de ida y vuelta a Estambul, así como el tratamiento , las consultas , y los traslados del aeropuerto al hotel y del hotel a la clínica. También incluye la estancia en un prestigioso hotel de 5 estrellas.

Sin embargo, el aspecto más interesante es la profesionalidad del trabajo y la seguridad que tiene la clínica con respecto a sus servicios. Tanto es así que el cliente está cubierto por una garantía de 25 años después del implante.

Entre otras ventajas cabe destacar una atención personalizada en español , para garantizar que no quede ninguna duda por resolver y que no haya malentendidos debido a las dificultades de comunicación que conlleva no hablar en la lengua materna.

Para ser totalmente eficientes en el proceso de implantación, la clínica Sanantur utiliza el método FUE , que implanta el máximo número posible de injertos capilares en una sesión. El tiempo se convierte en un aliado más en la lucha contra la caída del cabello.

Se trata de un viaje que tiene una duración de tres días completos en un excelente hotel, como queda mencionado anteriormente, durante los cuales se llevará a cabo todo el proceso de implante capilar en una de las ciudades más bellas de Europa.

Preferiblemente, los pagos habrán de realizarse en efectivo , puesto que pagar con tarjeta implicará un recargo del 8% sobre el precio final. La forma de pago será 200€ de reserva, y el resto a pagar en el hospital.

Son numerosos los clientes que han quedado totalmente satisfechos en su lucha personal contra la calvicie, destacando sobre todo la profesionalidad del servicio y la buena atención recibida por parte de todo el equipo.

Sanantur cuida especialmente al cliente, pues es consciente de que se su servicio, más que otros, requiere que la experiencia global sea única y satisfactoria. Es por eso que añade servicios médicos y farmacéuticos antes y después del trasplante capilar.

Todo lo anterior manifiesta las ventajas de someterse a un tratamiento de implantación capilar en la ciudad de Estambul , una experiencia completa de viaje para ponerse en las manos de los mejores profesionales del sector.

La nueva clínica

La profesionalidad y el saber hacer de Sanantur han posibilitado la apertura de nuestra nueva clínica en Estambul , un proyecto decisivo en un hospital único, cuya tecnología rivaliza los más modernos hospitales europeos.

En Estambul, nuestro hospital cuenta con un equipo médico que tiene más de 12 años de experiencia . Pasar el post-operatorio en nuestro hospital será una experiencia amena en un ambiente agradable y cercano gracias a nuestro equipo.

Haciendo un recorrido por sus instalaciones se puede comprender por qué nuestro hospital ostenta los Certificados ISO 9001 europeo y JCI internacional , dos acreditaciones sanitarias de alto nivel.

También podemos estar orgullosos de pertenecer a las más prestigiosas asociaciones profesionales del país , en gran parte porque nuestro equipo médico está compuesto de médicos ampliamente formados en las mejores universidades de Turquía.

Su excelente formación les capacita para ejercer como cirujanos en trasplantes capilares de la mejor forma, haciendo que Sanantur sea líder nacional en cirugía estética e injertos capilares .

Pese a que todo el equipo está formado por los mejores profesionales, cabe destacar el rol del médico y cirujano plástico y reconstructivo Dr. Mbaraka , cuya experiencia en trasplante capilar por el método FUE lo convierte en el líder del equipo.

Este método es el más demandado por aquellos que padecen la caída del cabello. Sus siglas corresponden en inglés a Follicular Unit Extraction , y se refieren al trasplante realizado por medio de la extracción de folículos y posterior injerto en la zona calva.

Como bien sabe el Dr. Mbaraka, estos folículos se escogen en base a unos factores específicos de grosor , resistencia y longitud , asegurándose de que no estén afectados por la hormona que causa la caída prematura del pelo en la mayoría de ocasiones.

Éste es un ejemplo de profesional apasionado por su trabajo, consciente de que continuamente la tecnología avanza y amplía sus posibilidades. Participa activamente en numerosos congresos y workshops en diferentes países.

Además, sigue impartiendo clase en la universidad a distancia de Ankara , lo que demuestra que es un personaje implicado con lo que hace y que está totalmente actualizado con las innovaciones del sector.

Por si fuera poco, al cliente se le garantiza una atención en el hospital en su idioma de referencia , lo cual garantiza que no haya confusiones y además reconforta al paciente al tener un apoyo lingüístico antes y después de la intervención.

Con todo, la clínica Sanantur en Estambul no podría estar mejor preparada, tanto a nivel profesional como de infraestructuras , permitiendo que su equipo médico fijo realice más de 3000 trasplantes capilares a nivel mundial cada año.

Todo lo anterior muestra solo algunas de las características de la nueva clínica Sanantur en Estambul , cuyas numerosas ventajas la convierten en la mejor opción para aquellos decididos a plantarle cara a la caída del cabello.