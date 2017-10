En busca de la pareja ideal

La mayoría de personas tienen la necesidad de compartir su vida con alguien, de encontrar a alguien con quien plantearse un futuro a largo plazo. Y si es posible, para el resto de la existencia. Cada quién tiene muy claro cómo debe ser alguien para convertirse en su pareja. Un ideal que no siempre se cumple por diversas razones, entre ellas que la pareja ideal no es solo la persona que tenemos enfrente.

Entre los sueños y la realidad

No es malo tener sueños sobre quién es nuestra pareja ideal. De algún modo, nos permite saber cuáles son las necesidades que tenemos para completar nuestra vida. No obstante, y esto es algo que debemos reconocer, el ideal de pareja suele ser diferente a la persona de la que nos enamoramos. Al menos en parte. Y es que no existe la persona perfecta, pero como dice Paulo Coelho nadie se cruza en tu vida por azar. Hay quien piensa que se trata de un plan del universo, algo místico. Tal vez sea así, pero también es una señal de que todo el mundo tiene cualidades, y algunas de ellas pueden suplir las carencias en otros aspectos.

No obstante, hay veces en las que pasado un tiempo las carencias se hacen más patentes y oscurecen las cualidades.

Hacer cosas juntos, clave en la vida de pareja

Uno de los errores que se cometen con mayor frecuencia en la vida de pareja es tratar de hacer las cosas cada uno por su lado, como antes de unir sus vidas. Si es así, tarde o temprano pueden surgir los problemas. Y es que se tiene que comprender que es necesario hacer ajustes e integrar a la persona en nuestra vida, no solo tenerla a nuestro lado.

Hacer cosas juntos es fundamental. Algo tan sencillo como asistir a clases de baile puede ayudar mucho a la compenetración con la pareja. Cuando ves que todo empieza a fluir, la sensación se hace más íntima y agradable.

La pareja no es sólo quien tienes enfrente

A menudo dejamos a un lado el hecho de que la pareja está compuesta por dos personas, por lo que no hay que mirar únicamente las cualidades de la persona con la que vamos a compartir nuestra vida. También nosotros, como parte integrante de la pareja, tenemos que pensar en que necesitamos desplegar otras cualidades.

Es un tanto absurdo pretender exigir a alguien cosas que nosotros mismos no somos capaces de alcanzar. Ahí es donde radica a menudo el principio de los problemas, según señala la página deCitas, especializada en localizar webs para encontrar pareja.

Comunicación franca y disponibilidad para ceder

A medida que la vida en pareja avanza, hay situaciones en las que puede que se vean cosas que no encajan con el ideal de pareja. Una buena comunicación hará que los malos entendidos sean menos y que las cosas se puedan solucionar ante de que vayan a más.

Además, es importante ceder algunas veces y no pretender que sea siempre la otra persona quien lo haga. A veces pueden ser cosas sencillas, como cuando estáis mirando qué hacer en vuestra despedida en Alicante y no coincidís en el tipo de actividades que os gustaría encontrar durante la fiesta.

¿Existe la pareja ideal?

Hay una diferencia entre pareja ideal y pareja perfecta. La segunda no existe, pero sí se puede trabajar para convertirse en una pareja ideal. Son dos personas que saben qué es lo que espera la una de la otra, y en lugar de insistir en lo que quieren, hacen lo posible por que ambas se sientan a gusto.