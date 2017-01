¿Cuáles son las claves para modernizar tu casa?.

Transformar una casa en un hogar suele ser una tarea larga y costosa. ¿A quién no le gustaría tener un hogar a la última moda, atractivo y que permita ahorrar mes a mes en las facturas? Aquí te proponemos las soluciones más sencillas y eficaces para lograrlo.

Apostar por la eficiencia energética

Este concepto que tanto se escucha últimamente merece cierta atención. Aunque la energía esté a unos precios estratosféricos, algunas simples medidas ponen a nuestro alcance un sustancioso ahorro sin renunciar al confort en la vivienda.

A la hora de optimizar los recursos energéticos de una casa, muchas alternativas son posibles en función de las particularidades de la misma.

Precisamente porque España no se caracteriza por su óptima "arquitectura energética" los retos relacionados con la eficiencia se convierten en oportunidades excelentes para transformar nuestros sistemas energéticos. Entre las ideas más innovadoras a largo plazo han aparecido esfuerzos científicos de todo tipo, incluso aquellos que pretenden cosechar electricidad en las plantas, transformándolas en una fuente de energía para lámparas LED sostenibles.

También se están realizando cuantiosas aportaciones divulgativas en temas de climatización. Han surgido así conceptos tan novedosos como la aerotermia, que permite transformar el aire frío en caliente a través de bombas de calor específicas.

Asimismo, se están realizando grandes avances en las calderas de biomasa. Al igual que las estufas de carbón, estas funcionan en base a la combustión, pero buscan la máxima sostenibilidad medioambiental quemando sólo materia biodegradable.

Un ejemplo de las sencillas medidas de ahorro energético recomendadas es la creación de un calefón solar. Este curioso mecanismo permite que la ducha se aproveche del efecto de la luz del sol, calentando el agua de forma completamente gratuita.

Por otra parte, siempre conviene contemplar la opción de comprar electrodomésticos más eficientes. Las ventajas de estos aparatos no sólo se reflejan en nuestra huella de carbono o impacto ambiental, sino también en la factura de la luz. Todo un acierto.

Desde las lavadoras hasta los hornos, pasando por neveras, secadoras y un larguísimo etcétera de complementos, pueden aprovechar los avances en eficiencia que han traído las últimas generaciones de electrodomésticos.

Por todo ello, la eficiencia energética es algo a tener muy en cuenta.

Decorar las habitaciones de forma única

La importancia de un buen colchón no se puede negar, pero no hay que olvidar que una colcha original y unas sábanas suaves y sedosas generan muy buena impresión. Lograr la máxima comodidad para tu familia y visitas depende sólo de seguir algunos consejos.

Apostar por el diseño y calidad de los tejidos en algodón, lana, lino y punto, implica enfrentarse a todo un abanico de distintos productos textiles para el hogar.

Cuidar el medio ambiente está al alcance de cualquiera, y apostar por las mantas diseñadas y fabricadas con una lana 100% ecológica es una forma más de demostrarlo. Su suave textura y estilosos diseños están disponibles con adornos de varios colores.

La selección de fundas de cojines es una manera de añadir un punto de color atrevido a una habitación pintada en tonos claros. En cualquier otro caso, siempre será importante que estos armonicen con la gama cromática elegida para las paredes.

Para proteger las almohadas se puede optar por preciosas fundas tejidas a mano, que siempre serán más originales que las producidas de forma industrial, y además se garantiza la naturalidad del proceso.

Existe también la posibilidad de adquirir un juego de sábanas, colcha y fundas de almohada con diversos motivos y selección de colores. Apostar por la armonía cromática de la habitación permite lograr un efecto visualmente más ordenado.

Asimismo, siempre es agradable contar con una buena manta, y más si esta es de lana y cashemir. Pudiendo colocarse doblada de forma que sirva como elemento estético, es una muestra más de que las novedades en decoración afectan a todos los productos.

En resumen, convertir una casa en un hogar es una tarea que requiere tiempo y dedicación. Cuidar cada detalle con criterio está al alcance de todos.

Hacerse con una piscina nueva

Cuando el verano llega y el sol abrasa son muchos los que se arrepienten de no haber instalado una piscina en el jardín para darse un buen chapuzón. Pero no es el fin del mundo, hoy existen grandes opciones a tal fin que no implican pasar por ninguna obra.

¿Por qué no instalar una piscina prefabricada en el jardín? El abanico de posibilidades a la hora de elegir una piscina desmontable es extensísimo.

Deben tenerse en cuenta diversos factores: forma (rectangular, ovalada o rectangular), tipo de acabado (blanco, gris, azul, imitación de madera o imitación de celosía), largo y profundidad. También importa, por supuesto, el precio a pagar por tenerla a punto.

El material en el que se suele presentar este tipo de piscinas es el poliéster, debido a las numerosas ventajas que ofrece en términos de instalación, sensación de suavidad del material y seguridad para los niños gracias a la redondez de sus bordes.

Es importante tener en cuenta las garantías legales del producto, para evitar frustradas reclamaciones al proveedor. La inversión en una piscina debe hacerse a largo plazo, por lo que su amortización debe pensarse a varios años vista.

En definitiva, no debemos asociar la instalación de una piscina nueva con una obra interminable y el jardín lleno de obreros, bien pudiendo optar por una piscina prefabricada, fácil y segura de montar.

Modernizar tu vivienda no es tan difícil como parece. Apostar por la eficiencia energética, darle una vuelta de tuerca a la decoración y regalarse a uno mismo la piscina soñada es más fácil que nunca.