Cómo crear el cuarto de baño perfecto

A pesar de que en un primer momento pueda parecer que esto no es así, hay que decir que el cuarto de baño es una de las estancias tanto de un hogar como de una oficina, en la que se pasa más tiempo a lo largo del día. Y es que, además del salón y de un dormitorio, el cuarto de baño es ese lugar en el que tenemos una cierta privacidad. Además, en él se llevan a cabo todas y cada una de las tareas que tienen que ver con la higiene.

Un aspecto crucial para el día a día de las personas que requiere un tiempo concreto. Quizá por ello, a día de hoy es un espacio al que se le da mucha importancia dentro, como ya se ha dicho, de un entorno profesional o dentro de un entorno doméstico.



Pero, por suerte para todos, su decoración no es tan complicada como se puede pensar en un primer momento. Solamente hay que establecer las prioridades, así como establecer cuáles son los aspectos más importantes del mismo para crear un cuarto de baño perfecto. Una perfección que tiene que ver con los elementos de higiene personal, como pueda ser la ducha o el lavabo, así como a todos los elementos decorativos como los sistemas de iluminación, el suelo o los espejos. El conjunto, puede llegar a ser realmente atractivo para la persona que lo está utilizando.

El suelo como base del conjunto

Como no podía ser de otra manera, el suelo de un cuarto de baño es la base a partir de la cual hay que construir el resto del conjunto. Suelos para un cuarto de baño se pueden contar por decenas sin embargo, hay que hacer referencia a los que ofrecen no solamente una mejor relación entre la calidad y el precio sino que al mismo tiempo ofrecen un gran confort.

Una primera alternativa pueden ser las moquetas baratas. Sin embargo, en función del resto de elementos que se elijan para el cuarto de baño, puede ser que no encajen del todo bien. Por eso, una opción con la que seguramente no se falle, es la que se corresponde con el parquet. Actualmente, en muchas tiendas de bricolaje así como en muchas plataformas de Internet, se pueden encontrar una gran variedad de suelos laminados que se asemejan al parquet ofreciendo un rendimiento espectacular.



Y lo mejor de todo es que se pueden encontrar de muchos colores y de muchos materiales. Unos materiales que son resistentes a los golpes y a la humedad y que dan una robustez sin igual a una estancia tan concreta como es el cuarto de baño.

El plato de ducha

Cuando se habla de la decoración de un cuarto de baño, siempre hay que hacer mención a la ducha. Si bien es cierto que hace un tiempo, las bañeras eran las principales protagonistas, a día de hoy cambiar bañera por un plato de ducha es lo más recomendable. No solamente por comodidad sino también porque se ahorra una gran cantidad de espacio. Además, gracias a páginas web cómo aladucha.com el cambio de bañera por ducha se lleva a cabo sin ningún tipo de trastorno para el cliente. Y todo ello con la comodidad de poder elegir entre una gran cantidad de modelos a unos precios realmente competitivos. Poco más se puede pedir a un elemento qué va a reconfortar mucho después de completar una dura jornada de trabajo. Mimando este tipo de detalles se conseguirá una sensación de confort realmente grande en cualquier momento del día.

Paredes perfectas para aislar

Para terminar hay que hablar de la necesidad de tener unas paredes de gran calidad. Ya se ha mencionado en más de una ocasión a lo largo de estas líneas, que la humedad puede ser un elemento muy molesto en el interior de un cuarto de baño. Quizá por ello, el uso de microcemento o de hormigón pulido se revela como una de las mejores alternativas que existen a día de hoy a la hora de fabricar paredes para un cuarto de baño. Se puede encontrar un buen hormigón impreso en Málaga así como en cualquier otra provincia. Además, no habrá que preocuparse por el presupuesto que se maneje ya que los fabricantes de este tipo de materiales siempre se ajustan a las necesidades del usuario.



Una manera muy sencilla, y sobre todo muy eficaz de aislar del exterior todo lo que suceda en el cuarto de baño. De esta manera la humedad, los cambios de temperatura así como los ruidos de algunos aparatos como pueda ser el secador, no tendrán ningún tipo de incidencia en el exterior.

Puertas para ampliar el espacio

Las puertas de un cuarto de baño pueden llegar a ser un elemento de vital importancia. No solamente porque son capaces de aislar la humedad del interior hacia otras estancias como puedan ser dormitorios, unos despachos o el salón, sino porque al mismo tiempo son capaces, por sí mismas, de dotar a esta estancia tan particular de un mayor espacio.



No en vano, a día de hoy son muchos los decoradores los que recomiendan instalar una mampara de oficina. Una mampara de oficina de tipo corredizo, que se desplazan en horizontal y que hace que se pueda ganar aproximadamente un metro cuadrado a la estancia.

Esta mampara de oficina, no solamente puede estar fabricada en un sinfín de materiales sino que al mismo tiempo lo podemos encontrar en una gran cantidad de modelos. De esta manera, no importara los elementos que se hayan introducido en el cuarto de baño ya que siempre se podrá encontrar una alternativa que se ajuste a ellos. Además, cuenta con una ventaja adicional ya que gracias a los materiales sintéticos que en muchas ocasiones incorpora son perfectamente resistentes a la humedad propia de un cuarto de baño.