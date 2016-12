Crea tu propio espacio y hogar según tus gustos y necesidades.

Cuando inicias una nueva aventura en tu vida y decides independizarte, o bien irte a vivir con tu actual pareja, estás creando una nueva página en el libro de tu vida, y necesitarás de utilizar marcapáginas personalizados para todos y cada uno de los momentos inolvidables que seguramente vivirás en este nuevo inmueble, pero primero necesitarás sentirlo como tuyo: en otras palabras, construir un hogar. Para ello, evidentemente, necesitarás personalizarlo lo máximo posible, lo que implica que tendrás que escoger todo tipo de muebles y elementos decorativos para dar tu toque personal a la casa, y llenarla de vida.

Desde el color de la pintura en las habitaciones, salón, cocina y distintas salas de la misma, hasta el modelo decorativo de interior, cómo aprovechar el espacio y qué elementos son esenciales en cada lugar de la casa. Esto dependerá sobre todo del estilo que realmente queramos ofrecer a la nueva vivienda, existiendo algunos muy comunes.

Estilo nórdico: Este estilo se basa en la simplicidad y lo delicado en el entorno del hogar, marcando unas pautas muy básicas, con colores claros combinados junto a un único tono de negro como principales medios decorativos, así como líneas rectas en muebles y estructuras varias que permitan dar un toque futurista al hogar, aprovechando mucho mejor el espacio.

Estilo rural: El modelo de decoración "vintage" retorna en el tiempo para traernos lo rural y lo rústico como plato principal a la hora de personalizar una vivienda. Por supuesto, la madera pulida, o barnizada están a la orden del día y son los que mejor acabado otorgan a los hogares, y por ende los más populares en este estilo decorativo.

Sobrecargado: El sobrecargar de elementos decorativos la vivienda no es algo tan extraño: hay muchas personas a las que no les gustan ver espacios libres en su hogar, e incluso no llegan a soportar esto. Puedes llamarlo manía, o simplemente otro estilo de vida, pero es igual o más de popular que el resto de decoraciones para el hogar, y por supuesto igual de válida

Aunque como es evidente no solo tendrás que escoger la decoración de interior en la vivienda: hay casas con patios y zonas exteriores las cuáles no puedes abandonar, ni mucho menos. Así que debes de tener en cuenta también elementos para el cuidado de jardín, o suelos recubiertos de hormigón árido visto, etcétera. (Puedes ver más tipos y estilos de hormigón en hormigonimpresoen.es) Así como toldos para el verano, un posible espacio para el ocio, un porche, una piscina... las posibilidades, cuando se trata de decoración de exteriores, son mucho más amplias cuanto más espacio se obtenga, y es por esto que deberás de ser original a la hora de modificarlo si quieres tener un lugar coqueto del que enorgullecerse.

Armar una vivienda según tus propios gustos y necesidades no es algo sencillo, más aún cuando debes realizar un mantenimiento constante de la misma de forma habitual para que esta sea habitable (las cosas se estropean y se rompen por distintos factores, ya sea el uso prolongado en el tiempo, una avería, etc.) factor que puede tomarte por sorpresa, sobre todo si ello afecta a las necesidades básicas de la misma (luz, agua, gas...) es por esto que siempre debes de tener a mano el número de fontaneros y electricistas urgentes y solucionar así cualquier imprevisto que pudiese agravar tu situación actual, y sobre todo causar un mayor problema en el futuro.