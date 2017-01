4 secretos de las casas de la Costa del Sol que las hacen inigualables

Ir a la Costa del Sol es sinónimo de quedarse impregnado por la belleza y lo inigualable de muchas de las casas de Málaga o Marbella. No es difícil, y de hecho quedan pruebas en cada uno de los que se han pasado por esas ciudades y otras localidades cercanas en Andalucía. Para comprender cómo las casas de la Costa del Sol han logrado cautivar a propios y extraños, no sólo basta ver la decoración, los materiales utilizados para su construcción o los vanguardistas diseños arquitectónicos implementados para su edificación. Hay que ir más allá, a los secretos mejor guardados y casi imperceptibles.

Es en esos secretos donde se pueden encontrar 4 respuestas principales para implementar en cualquier tipo de espacio, sin importar la ubicación o el tamaño, para maximizar varios aspectos fundamentales en un hogar que van desde la seguridad personal y patrimonial, hasta la elegancia en la decoración de los espacios sin tener que pasar por mil travesías para encontrar los resultados deseados. Los 4 secretos de las casas de la Costa del Sol, principalmente en Málaga y Marbella, son aplicables por todos.

Se prioriza la seguridad en sus espacios

Las ciudades mencionadas pueden alardear a todo el mundo de ser muy seguras. A pesar de ello, la seguridad personal, y principalmente de patrimonio, es uno de los aspectos donde más se cuidan los propietarios de estas viviendas de la zona sur occidental de Andalucía.

La seguridad patrimonial en España, generalmente, no está muy bien concebida. Hasta estos últimos años algunas técnicas rudimentarias para abrir puertas han logrado tener una efectividad muy alta, traduciéndose esto en un elevado número de casos de robo de pertenencias. En la gran parte de los casos, los malhechores entran a las casas cuando saben que nadie está dentro. Asegurarse de que esto no ocurra pasa por conocer cuáles son los métodos más vigentes para prevenirlos, y tomar cartas en el asunto.

Los cerrajeros madrid lo saben bien. Y en las ciudades andaluzas también. Lo ideal ya no se trata de tener a cerrajeros 24 horas o a cerrajeros urgentes para que reparen las cerraduras cada vez que la violenten, sino que se trata de instalar cerraduras que no permitan ser violadas, que sólo se puedan abrir con la original, que sólo funcionen de forma electrónica o biométrica. En las casas de la Costa del Sol esto no es algo desproporcionado, sino que se toma en cuenta con la naturalidad que supone sentirse protegidos.

Más espacio: Si se puede aéreo, se hace aéreo

Algo que a nadie dejará indiferente de este tipo de viviendas, es la facilidad con la que los dueños prestan colocar cada uno de los muebles, cada uno de los armarios, de forma aérea. Es decir, fijados por encima del metro de altura, y alejados del suelo. Esto sirve como un ahorro de espacio tremendo, favoreciendo la comodidad y la movilidad dentro de la casa.

En algunos lugares del país estas tendencias se miran con malos ojos, a pesar de que tienen más beneficios que desventajas. En Marbella, por ejemplo, las casas que tienen poco espacio tienen como única prioridad comenzar a ganarlo, y la forma más sencilla de hacerlo es colocando la mayor parte del mobiliario de forma aérea. Los resultados se miran rápidamente.

Para hacer todos estos trabajos, en la Costa del Sol es muy común el término decoletaje. Pero, ¿qué es el decoletaje? Es el nombre que lleva el proceso mecanizado de creación masiva de elementos metálicos, entre los que se encuentran tornillos, tuercas, y similares. En estas ciudades costeras, contratar a una empresa de decoletaje es una labor bastante recurrente para tener elementos a la medida para fijar a las paredes un sinfín de mobiliarios. En otros lugares, todavía sigue primando utilizar el suelo para colocar todo, aunque después se tenga que caminar esquivando cosas por toda la casa.

Utilizan realizaciones de madera siempre a la medida

Nada queda mejor con las paredes blancas de la ciudad de Marbella que los elementos de madera. Desde las puertas de entrada hasta los armarios en Marbella, la madera está presente en cada uno de los lugares importantes y estratégicos de una casa. Lo que sí, es que siempre son realizados a medida, para que los resultados favorezcan antes de entorpecer la decoración, los requerimientos, y la ergonomía y comodidad dentro del hogar. Los armarios a medida en Marbella, junto con los vestidores en Marbella, son los elementos de carpintería más comunes y de mayor uso.

En el caso de Málaga, es diferente, ya que se priorizan los muebles de madera en los dormitorios, contándose camas y hasta espejos con marcos de madera.

Las realizaciones de madera a la medida ofrecen la ventaja de encajar justo donde se quieren poner. A diferencia de los productos fabricados en serie, acaban siendo de mejor calidad y mayor durabilidad. Los precios entre ambas opciones no terminan de ser tan diferentes como para no aprovechar las ventajas de usar la talla correcta.

Se aprovecha la practicidad de las soluciones para hacerlas habitables

Pavimprema, una empresa de hormigón impreso en Málaga, es el mejor ejemplo de cómo se utilizan las soluciones más sencillas y prácticas para hacer habitable todo tipo de espacios en un plazo de tiempo bastante corto. En el caso particular mencionado, el hormigón pulido es una de las necesidades más requeridas en la Costa del Sol. Las condiciones ambientales de esta zona del país hacen necesaria la implementación de suelos más durables, tanto en interiores como en exteriores.

Utilizar el hormigón impreso permite aumentar las ventajas de la durabilidad, a la vez que el precio disminuye considerablemente. Sumado a esto, una de las soluciones más tenidas en cuenta es la de implementar viniles decorativos en la zonas estratégicas y más íntimas de la casa, como pueden ser los cuartos de baño o los dormitorios principales. Los viniles permiten no tener que pintar una vez cada año, por ejemplo, ya que mantienen el estilo y la vitalidad desde el primer día, permitiendo al propietario contar con espacios vanguardistas en todo momento.

La practicidad debe ser la principal ventaja a la hora de sopesar alternativas para usar en una casa, sea cual sea el motivo y la finalidad de cada una de las soluciones.