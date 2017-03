Ventajas para la salud de ir a una sala de fiestas.

Vale, de entrada puede parecer que el título no tiene demasiado sentido, sobre todo si cometemos muchas imprudencias en el momento en el que vamos a estas salas. Sin embargo, si sabemos controlarlos, si no tomamos alcohol en exceso (o directamente no lo probamos) y directamente evitamos otras sustancias, lo cierto es que estas salas pueden tener una serie de beneficios que hasta han sido comprobados de forma científica.

5 ventajas de “escaparse” a una sala de fiestas

Liberación del estrés acumulado

A muy poca gente le gusta levantarse cada día para ir a trabajar; por mucho que nos guste nuestro trabajo, siempre nos encontraremos en ese día en el que nos habría gustado quedarnos en la cama, o en el que tenemos que hacer algo que no nos entusiasme demasiado.

Todo ello irá haciendo que en nuestra mente se vaya acumulando un nivel de estrés considerable y aunque esto puede parecer algo secundario, el estrés puede afectar seriamente a nuestra salud, en concreto a nuestro sistema nervioso.

Los expertos nos indican que tenemos que encontrar una actividad que nos ayude a desconectar de todo… y las salas de baile pueden ser una buena idea.

Música alta, ritmo trepidante, eventos de nivel, ambiente, chicos y chicas atractivos… ¿Qué más quieres? Todo ello hará que podamos desconectar, por lo menos por un rato y que aparquemos nuestros problemas.

Beneficios cardiovasculares

Bailar en estas salas ayuda a mejorar nuestra circulación sanguínea, y precisamente este tipo de estimulación hará que nuestro organismo pueda mejorar en general. Conseguiremos tener una piel mucho más tersa, a la vez que radiante y no solo eso, sino que nuestro sistema respiratorio también se verá beneficiado.

Nos ayudará a mejorar nuestra imagen

Pero, además, este movimiento extremo ayudará a quemar una cierta cantidad de grasas, que nos puede venir muy bien para mantenernos en línea. El baile consigue eliminar ciertas toxinas y líquidos de nuestro organismo, por lo que se considera un buen recurso para acabar de una vez por todas con la obesidad, así como para regular los niveles de colesterol.

Eleva la autoestima

Existen muchos estudios en los que se asegura que con tan solo pasar un rato en estas salas de fiesta lograremos actuar contra algunos de los síntomas de la depresión y la ansiedad. Puede ayudarnos a expresar con mayor facilidad nuestras emociones por lo que, en definitiva, bailar te puede levantar el ánimo.

Un buen recurso para conocer gente nueva

No se nos puede olvidar en qué momento puede aparecer esa persona tan especial en nuestras vidas, o aquella en la que podremos confiar para siempre.

