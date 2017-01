Estas son las mejores formas de disfrutar de tu tiempo libre en 2017

Actualmente las posibilidades de ocio y de disfrute son prácticamente infinitas, encontrado siempre algo que hacer o un lugar que visitar y en el que conocer nuevas ciudades, países o culturas. La variedad es tan amplia que siempre encontramos algo que se adecue a nuestras pretensiones, sean cuales sean nuestras exigencias, y es que el tiempo es algo que nunca más vuelve, por eso debemos estar seguros de poder aprovecharlo siempre al máximo en todo momento.

No importa si lo que te gustan son las grandes urbes, el campo o la costa. Si dispones de tiempo libre y de ganas para disfrutarlo, hay muchas opciones que están al alcance de tu mano para comenzar a disfrutar cuanto antes.

Un viaje al corazón de Europa

Europa es uno de los destinos preferidos de visitantes del todo el mundo, que encuentran en los países de este continente una combinación perfecta de lugares que visitar y comodidad para el turista. Es por eso que, si buscamos un viaje de largo recorrido para visitar un nuevo país, en Europa podemos encontrar la respuesta, con un amplio número de países que nos esperan para recibirnos con los brazos abiertos.

Además, gracias a los acuerdos comerciales de la Comunidad Económica Europea, volar entre algunos de los principales países de la Unión es posible a un precio muy reducido gracias a las compañías de bajo coste, que ofertan vuelos baratos de forma regular. Estas compañías operan en todos los países principales de Europa y están suponiendo una ventaja considerable para muchos turistas que no quieren o no pueden gastarse las elevadas sumas de dinero que manejan las compañías más tradicionales a la hora de volar.

Cierto es que, en muchas ocasiones, estas compañías trabajan con aeropuertos que no están especialmente cerca de nuestra ciudad de destino o no tienen las mejores comunicaciones para desplazarnos desde dicho lugar hasta el centro de la ciudad. Pero no debemos preocuparnos porque eso no es problema, ya que hay muchas compañías independientes que ofrecen traslados al aeropuerto y desde el mismo a la ciudad a precios razonables y con horarios que se ajusten a nuestras horas de vuelo.

Pocas excusas podemos encontrar en la actualidad para viajar a las ciudades eropeas o, al menos, a las capitales de las mismas. Actualmente la barrera del idioma se ha difuminado hasta casi desaparecer, puesto que la mayoría de las personas pueden comunicarse a través del inglés o mediante los traductores incorporados en distintas aplicaciones de teléfono. Por si esto fuera poco, debido a los smartphones ahora somos capaces de conocer exactamente cuál es nuestra ubicación en todo momento, e incluso trazar una ruta a seguir entre un lugar y otro de la ciudad, por lo que el riesgo de perderse o no saber orientarse en un lugar desconocido queda prácticamente suprimido.

Conocer España hasta el último rincón

Otra de las opciones que cada vez más turistas consideran, por la comodidad que esto supone, es la de desplazarse dentro de nuestro propio para realizar sus actividades de ocio y disfrutar de su tiempo libre. España es conocida en el mundo entero gracias a su riqueza cultural, sus contrastes entre las diferentes zonas geográficas del país y por su clima, algo que los residentes permanentes de este país no siempre sabemos ver.

En los últimos años, y gracias a los esfuerzos de Renfe por mejorar su red de comunicaciones, es posible comprar billetes de tren para desplazarnos a una infinidad de puntos del territorio nacional, siendo esta una excelente opción para aquellos que, como añadido, no desean conducir o utilizar cualquier otro transporte por carretera. En páginas como Trenes.com podemos encontrar todos los tipos de billetes normales y billetes de AVE para que nuestro viaje sea lo más rápido y cómodo posible a través del servicio ferroviario.

No importa el lugar del país desde el que queramos comenzar nuestro viaje, ya que es probable que tengamos una estación cerca que opere con muchos de los principales destinos, en los cuales podremos realizar transbordo de un convoy a otro en el caso de que fuera necesario para llegar a nuestro destino. Todo ello con la comodidad de poder relajarnos y disfrutar del paisaje durante el trayecto.

La caza, una afición que también es tradición

Si nuestros deseos para disfrutar del tiempo libre no pasan tanto por conocer otros lugares, sino por invertir nuestro tiempo realizando actividades que nos gustan y que no siempre tenemos la oportunidad de llevar a cabo, las opciones siguen siendo igual de buenas. Un claro ejemplo lo encontramos en la caza, un deporte que no es de los más frecuentes en nuestro país pero que sigue teniendo un gran número de seguidores fieles.

Dentro de esta actividad, una de las modalidades más recurrentes es la caza perdiz roja. No obstante, encontrar un coto de caza en España en el que llevar a cabo dicha actividad o, más específicamente, un coto de caza de perdiz roja, no siempre es posible o no lo es con las comodidades que nosotros necesitamos. Es por eso que, antes de ponernos en marcha, debemos realizar una búsqueda entre los mejores cotos de caza y os que mejores opciones nos ofrecen para realizar la caza de forma satisfactoria.

Lo más importante que debemos tener en cuenta en este caso es que en las ofertas que encontramos la seguridad de los participantes en la caza esté por encima de todo, teniendo la opción de poner a punto las armas y con la asistencia de personas que conozcan el coto o la finca en todo momento.