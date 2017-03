¿Remontará el vuelo pokémon GO?

El videojuego para móviles por excelencia de los últimos tiempos, Pokémon Go, ha sufrido gran cantidad de altibajos en la cantidad de usuarios asiduos y constantes en su disfrute, generando gran cantidad de dudas con respecto al futuro de uno de los lanzamientos más sonados de los últimos tiempos, pero que poco a poco ha ido perdiendo fuelle por no saber contentar las necesidades de los usuarios a un buen ritmo.

Esto, evidentemente ha hecho que poco a poco el interés en el mismo haya ido decreciendo, hasta el estado actual en el que se encuentra, muy lejano a los grandes y estratosféricos número que consiguió tener en su haber durante los primeros días de estreno. Aún así, los desarrolladores pertenecientes al cuerpo técnico siguen trabajando en mejorar la experiencia tanto a nivel de jugabilidad, como de opciones, instaurando añadidos acorde a su modo de entender el devenir del juego y que, tardías o no, se implementan en cada nuevas actualizaciones en pos de mejorar la experiencia de juego en el mismo.

Pese a que los combates entre jugadores fuera de los gimnasios y el intercambio de pokemons entre entrenadores cercanos siguen siendo dos de las demandas más populares que siguen sin ser escuchadas, lo que sí se ha satisfacido con la última y más novedosa actualización es la necesidad por parte de los jugadores de poder capturar nuevas criaturas, motivo por el cual se han implementado gran cantidad de pokémons pertenecientes a la segunda generación que sin duda alguna han sido un buen reclamo para que gran cantidad de entrenadores pokémon vuelvan a instalar la aplicación en pos de jugar al juego.

Eso sí, mucho cuidado con hacer uso de bots o los hacks de Pokémon GO más populares implementados casi desde su inicio, ya que el sistema de baneo y penalización del mismo es mucho más eficiente y duro, ya que no se podía permitir tamaña descompensación entre unos entrenadores que usaban trucos y otros que no. Y es que, pese a ser muy beneficioso para los usuarios en concreto que los ejecutan, es igualmente negativo en la misma medida de cara a la jugabilidad global del videojuego en sí, ya que afecta a un alto porcentaje de la comunidad de jugadores que, evidentemente, no utilizan este tipo de hack y trucos para Pokémon GO, prefiriendo el esfuerzo y la constancia para poder lograr sus objetivos en base a las reglas que el propio juego representa.

Conseguir monedas gratis, ejecutar bots que realizaban todo el trabajo de captura y movilidad por ti directamente desde el PC, o poder cambiar tu ubicación a placer para viajar a través del mundo y obtener todos los tipos de pokémon ya no son opciones válidas, y causarán que pierdas todo tu avance en la cuenta utilizada para ello, por lo que piénsalo bien antes de realizar trampas en el juego sobre pokémon para móviles.

Qué necesita Pokémon GO para levantar de nuevo el vuelo

Combates entre entrenadores fuera de los propios gimnasios

Mejoría del procedimiento en sí mismo del combate (poder seleccionar movimientos, etc.) En definitiva, que no sea tan simple.

Mejorar los combates de gimnasio (estilo anticuado, y que no funciona. De hecho, los desarrolladores ya han dicho que están trabajando en ello)

Instauración de los pokémon legendarios mediante eventos.

Añadir intercambio de pokémons

Éstas son demandas que, sin embargo, llevan tiempo aclamándose por el público, la crítica e inclusive los propios jugadores desde prácticamente varios meses después de su lanzamiento, y que hoy en día casi tras un año del mismo no existe indicio alguno de que se vaya a hacer, más que la palabra de los técnicos y desarrolladores del videojuego Pokemon GO, los cuáles dicen estar "estudiando" la forma de implementarlo sin afectar a la dinámica y el balance en el juego.